Puente de las Américas será revisado luego de incendio

La explosión e incendio de un camión cisterna debajo del puente de las Américas, en la tarde de este lunes, obligó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a ordenar el cierre de esta estructura, lo que generó un caos en el tráfico hacia Panamá Oeste.

En un comunicado, el MOP indicó que la medida se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, mientras los equipos técnicos especializados realizan la inspección técnica patológica correspondiente para verificar las condiciones estructurales del puente.

Los resultados serán entregados en horas de la tarde de este martes 7 de abril y el paso por el puente permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen.

Al momento de la explosión, el tráfico por el puente fue detenido en forma momentánea, sin embargo, volvió a habilitarse cuando las llamas iban siendo controladas por los bomberos.

No obstante, debido a que el incendio se registró cerca de uno de los pilotes del puente y las llamas alcanzaron parte del arco de acero, estructuras que estuvieron expuestas a altas temperaturas, se volvió a cerrar, debido a que se desconoce el efecto que pudo tener en la estructura.

Fallecido

El Cuerpo de Bomberos confirmó que una persona falleció al quedar atrapada en el cisterna y dos bomberos resultaron heridos con quemaduras.

Fue necesaria la participación de camisas rojas de cuatro cuarteles y el apoyo de efectivos de otras entidades como el SPI, Autoridad del Canal y Sume 911 para poder enfrentar el siniestro.'

64

años cumple el puente de las Américas en el mes de octubre. 61.3

metros es la altura del puente desde su rodadura, cuando hay marea alta, en la entrada del Canal por el Pacífico.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, informó que desde las 8:00 a.m. de este martes se realizarán las pruebas de patología forense al puente y espera que durante el día se den los resultados.

En el puente Centenario habrá inversión de carriles hacia la ciudad, desde las 5:00 a.m.