La alcaldía del distrito de Colón aplicará una serie de medidas destinadas a minimizar el impacto del aumento del combustible, que afecta actualmente al país.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, precisó que entre las medidas adoptadas está minimizar los gastos de combustible y electricidad; además, se podría implementar el teletrabajo.

De igual manera, detalló que se podría limitar el personal en las oficinas y modificar el horario de trabajo de los empleados municipales.

Indicó que estas medidas se estarían adoptando debido a la crisis global del combustible en Oriente Medio, que ha impactado al mundo, traduciéndose en el aumento del precio del combustible y, por ende, en el aumento de algunos insumos.

El alcalde agregó que, luego de un análisis de la dirección administrativa en materia de contención del gasto, se reducirá el transporte interno, el uso de equipo pesado y que no se podrá cumplir con algunos compromisos previstos para ciertas organizaciones.

Ante esta situación, también se suspenderán todas las actividades relacionadas con donaciones y apoyos a otras instituciones.

Esto incluye medidas para racionalizar el uso de aires acondicionados, computadoras y luces en la alcaldía y demás dependencias que forman parte del engranaje municipal.