Cientos de personas debieron esperar por más de dos horas en distintos puntos del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, para trasladarse hacia la ciudad capital debido a la falta de autobuses desde horas de la madrugada.

Esta crisis en el transporte suma ya dos semanas, luego de que el costo de los carburantes aumentara, y se agravó a partir del cierre temporal del Puente de Las Américas.

Eliecer Montenegro, dirigente del Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (SICAMOCH), explicó que algunos propietarios de autobuses "nevera" han tomado la decisión de no prestar servicio hasta tener la certeza de contar con un subsidio en el combustible.

Los conductores de autobuses que viajan en horas de la madrugada hacia la capital optan por quedarse en la terminal de Albrook en vez de regresar a La Chorrera, como una forma de ahorrar combustible.

El dirigente transportista indicó que ayer martes la fila de pasajeros en las paradas era más larga debido a que los autobuses quedaron varados en el tranque por la autopista y el puente Centenario.

Como último recurso, indicó Montenegro, en la mañana se sacaron a la calle "buses de lata", que se utilizaron para trasladar pasajeros hacia la capital.

Montenegro dijo que se mantienen a la espera de la decisión que tomen las autoridades con respecto a la apertura del Puente de Las Américas, tras la inspección realizada en horas de la mañana de ayer.

Según el dirigente de SICAMOCH, lo ideal sería que el Gobierno cumpla con la entrega de carburante subsidiado, el cual podría ser depositado en las estaciones de combustible que poseen las concesionarias o en la existente en la terminal de Albrook.

Por parte de SICAMOCH se está entregando un subsidio de $13.00 a los conductores de autobuses tipo "nevera", pero la empresa no puede soportar por mucho tiempo esta medida.