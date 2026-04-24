Mulino defiende designación de Tercero González como director del Idaan

El presidente José Raúl Mulino defendió la designación del abogado Antonio Tercero González como nuevo director Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), argumentando que lo conoce desde hace muchos años y, entre otras cosas, por su buen hacer como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

El cargo de director del Idaan quedó vacante tras la renuncia de Rutilio Villarreal hace unas semanas.

“He designado a Tercero González como director del IDAAN. ¿Por qué él? Porque tiene experiencia en el tema del agua y ha hecho un trabajo excelente”, dijo Mulino en el Consejo de Gabinete ampliado celebrado en Los Santos.

“Lo conozco, no de hoy ni de hace dos años; lo conozco desde hace muchos años. Fue un gran ejecutivo nacional en CONADES, otra entidad técnica vinculada a la regulación de servicios públicos”, argumentó el mandatario.

Añadió que también conoce a la madre de Tercero González, Mercedes "Chelín" González desde hace más de 30 años.

“Su mamá Chelín González es mi amiga desde hace 30 a 35 años. Chelín González no me ha pedido a mí nada para el hijo, nada, lo designé yo”, aseguró.

"Que vengan a decir que es del círculo cero yo no tengo círculo cero. Yo ando con gente que trabaja, no con botellas", expresó.

Además Mulino recordó que "la historia del Idaan está llena de ingenieros, y ahí está el desastre de institución", señaló.

El nombramiento de Tercero González deberá ser ratificado en la Asamblea Nacional.