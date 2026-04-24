Abogada cuestiona imparcialidad del Ministerio Público y afirmar que Martinelli 'es tratado como el hijo de la cocinera'

La especialista en el Sistema Penal Acusatorio, Katia Trejos, cuestionó la imparcialidad del Ministerio Público al afirmar que el expresidente 'Ricardo Martinelli es tratado como el hijo de la cocinera'.

"Martinelli es tratado como 'el hijo de la cocinera' porque no se le respetan sus derechos básicos. Lo hemos visto en todos sus casos", afirmó Trejos durante el programa A Capa y Espada.

"A la hora de las audiencias (a los abogados de Martinelli) les atan de manos", dijo Trejos en clara referencia en que en los dos últimos procesos contra el exmandatario, su equipo legal no ha podido siquiera contrainterrogar a los supuestos testigos de la fiscalía.

Subrayó que el Ministerio Público utiliza todos los recursos, incluyendo órdenes de conducción, para asegurar la comparecencia de sus testigos a las audiencias, pero no muestra la misma diligencia cuando la defensa requiere contrainterrogar.

"(En Panamá) cuando la fiscalía requiere al testigo, hasta suspenden los actos de audiencia. Pero cuando es la defensa siguen las etapas normales de las audiencias y el testigo no es traído", denunció sobre la falta de igualdad de armas en el ejercicio del derecho.

Para Trejos la comparecencia de los testigos es fundamental, ya que esto le permitirá a los abogados defensores contrainterrogar y preguntar, ya que a su consideración "el papel lo aguanta todo".

"La única forma de saber si el testigo está diciendo la verdad o no es con el contrainterrogatorio y contrainterrogar, es una técnica que manejan muy bien los abogados de Ricardo Martinelli", opinó.

Es por ello que Trejos lamentó que la salud "es solo para el Ministerio Público y no se han respetado los derechos que tienen las personas acusadas o imputadas en los casos donde se encuentra Martinelli, porque obviamente son casos que tienen ribetes políticos donde no se actúa en derecho", sentenció



