CSS desmiente que se hayan registrado muertes por bacteria en sala de hemodiálisis

La Caja de Seguro Social (CSS) desmintió que se hayan registrado muertes a causa de infecciones asociadas a bacterias durante la atención sanitaria en La Chorrera (Panamá Oeste) o en alguna sala de hemodiálisis.



Se han extremado las medidas de limpieza y bioseguridad en las salas donde se han registrado brotes, dijo el director ejecutivo nacional de Prestaciones y Servicios en Salud de la CSS, Marcos Young.

“Hemos reforzado el lavado de manos, la capacitación y el compromiso de todos los actores”, añadió.



Esta aclaración se produce tras informaciones que mencionan supuestos decesos relacionados con bacterias en estas unidades.



Resaltó que la CSS es muy categórica en señalar que hemos exigido también a las empresas contratadas que refuercen el personal de limpieza dentro de la sala.

Durante una reunión sostenida entre autoridades de la CSS y miembros del Grupo de Pacientes de Diálisis (GRUPADI) se informó que se iniciará un programa de capacitación dirigido a pacientes y personal en las salas más congestionadas, como el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la Policlínica Dr. Santiago Barraza, con el apoyo del equipo nacional de nefrología y enfermería, reforzando especialmente las medidas de bioseguridad compartidas entre personal de salud y pacientes.

Por su parte, la presidenta de GRUPADI, Bruna Castillero, expresó su satisfacción por el apoyo recibido: “Tenemos un plan de difusión para que todos los pacientes conozcan las medidas y avances, y así reforzar la confianza en la atención que reciben”.