Culmina inspección al puente de las Américas; reapertura es analizada por las autoridades

Todavía no hay hora fija para la apertura del paso vehicular sobre el puente de Las Américas, así lo dio a conocer la tarde de este martes Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al concluir la inspección en la escena de la explosión y de las estructuras del puente de Las Américas que fueron afectadas por las llamas.

Aseguró, además, que será a través del informe que rinda el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre la condición del puente que se sabrá si este es o no funcional, y de serlo "¿qué tan funcional va a ser?".

Lo que sigue es una reunión interinstitucional de coordinación en donde los ingenieros especialistas del MOP brindarán sus apreciaciones sobre los hallazgos para luego notificarlo a los niveles superiores y a la población, agregó.

De tomarse la decisión de que el puente no sea reabierto este martes, se implementarán medidas similares a las de ayer, entre las que figuran la inversión de carriles entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Por otra parte, pese a que aún no se ha confirmado si el puente de Las Américas será reabierto hoy, la Policía Nacional informó, a través de sus redes sociales, que para disminuir las afectaciones en la movilidad vehicular se estará implementando la inversión de carriles desde las 2:00 p.m. de hoy hasta las 8:00 p.m., desde Alta Plaza hasta Vista Alegre, debido al cierre del puente de Las Américas.

Ayer, a eso de las 4:12 de la tarde, se reportó un incendio acompañado de explosiones en tres camiones cisternas, en el área de La Boca, corregimiento de Ancón, justo debajo del puente de Las Américas, hecho en medio del cual murió una persona.