Reexportaciones en Zona Libre de Colón vuelven a cobrar fuerza

Al anuncio del plan de expansión de la Zona Libre de Colón se suma el buen desempeño que está mostrando en este año.

Y es que luego de dos años con cifras negativas, el valor del comercio ha vuelto a mejorar en la zona franca, con un movimiento de 10 mil 372 millones de dólares en los primeros cinco meses del año.

El crecimiento ha sido de 11.3%, lo que es significativo, teniendo en cuenta que para el mismo periodo de 2025, había disminuido en -10.3%.

Y el motor de la recuperación han sido las reexportaciones, que han aumentado en 23%.

Entre enero y mayo, se movilizaron 5 mil 599 millones de dólares en reexportaciones, el monto más alto de los últimos cinco años.

Mientras, las importaciones se han mantenido casi igual con un pequeño aumento de 0.2%, al totalizar 4 mil 772 millones de dólares hasta mayo.

La mercancía movilizada en la zona franca fue de un millón 38 mil toneladas, 11.4% superior a la del año pasado.

1948

año en que se funda la Zona Libre de Colón, una de las más importantes del continente. 18

mil empleos directos genera la Zona Libre de Colón y 36 mil indirectos.

Y en reexportaciones se comercializaron productos por 505 mil toneladas, casi 100 mil toneladas más que el mismo periodo de 2025.

El proyecto de ampliación de la Zona Libre contempla el desarrollo de 300 hectáreas. En la primera fase se trabajará en 36 hectáreas en las que se invertirán $250 millones.

La gerente de la zona comercial, Luisa Napolitano, adelantó que en estos momentos se encuentran elaborando el plan maestro de las primeras 280 hectáreas y espera que antes de noviembre, la primera fase sea adjudicada.

Napolitano espera que antes que culmine el gobierno de José Raúl Mulino haya iniciado la construcción de la primera etapa.

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En el Consejo de Gabinete de la semana pasada, se aprobó $4.4 millones para un contrato con Sonda, S.A., para la renovación de la infraestructura tecnológica de la Zona Libre.

Los sistemas que sostienen la operación comercial no se actualizaban adecuadamente hace una década, reconoció la gerente.