Refrendan contrato de nueva tina para Cerro Patacón

La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón.

La solicitud había sido remitida por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) el pasado 28 de abril para recibir el aval del contrato N°001-2026 suscrito con el consorcio Patacón, conformado por las empresas Inversiones FJ, Serviequipos Construction e Industriales PC.

La adjudicación se otorgó a mediados de noviembre del año pasado, por 4 millones 499 mil 999 dólares con 88 centavos ($4,499,999.88).

La nueva tina será construida de manera tal que se evite la infiltración de lixiviados, mediante la colocación de tuberías con material pétreo, la construcción de una vía de acceso, una calle perimetral y rampa de disposición.

Construir la tina incluye realizar estudios y diseños, replantear el terreno, movimiento de tierra y la construcción de un muro perimetral parcial.

También, se construirá una zona de anclaje, se colocarán capas de arcilla y una capa grava para proteger las tuberías.

Con la construcción de esta nueva tina, Cerro Patacón entraría en su fase IV de funcionamiento, en más de 40 años de vida de este vertedero.

160

hectáreas comprende el principal basurero del país. 2,900

toneladas de basuras diarias ingresan a Cerro Patacón, procedente de la capital y San Miguelito.

Inicialmente, la AAUD tenía contemplada que estuviese operativa a finales de este año.

De acuerdo con el pliego de cargos, el contratista tendrá ocho meses para entregar la obra.

Esta nueva tina extendería la vida útil del basurero, que es administrado por la Aaud desde 2023, entidad que realiza importantes erogaciones para darle mantenimiento.

Técnicos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario llegaron a la conclusión de que, debido a los procesos de asentamiento del relleno, aún no es posible ejecutar un cierre definitivo de Cerro Patacón.

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Su posición fue planteada en un informe realizado para un proyecto de gestión integral de biogás y lixiviados en el relleno sanitario.