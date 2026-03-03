Reglamentan lotería fiscal que se realizará a nivel regional

El Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la Junta de Control de Juegos, aprobó el procedimiento que reglamenta las loterías fiscales regionales.

Tras el éxito de la Lotería Fiscal en la capital, de la que se ha celebrado cuatro sorteos, ahora el sorteo se realizará en las provincias.

Para dicha finalidad, se ha dividido al país en cuatro regiones para celebrar los sorteos.

La región No.1 es la provincia de Panamá, mientras que en la región No.2 se ubicó a Panamá Oeste, Colón y Darién.

La región no.3 la integran Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas; y la región No.4 la conforman Herrera, Los Santos y Coclé.

La Dirección General de Ingresos establecerá el número y las fechas de las tómbolas de la Lotería Fiscal Regional.

Al igual que en la capital, en la fiscalía regional se entregarán los mismos premios que son 5 de $10,000, 10 de $5,000, y 10 de $1,000.'

9.8

millones de facturas han sido presentadas en las loterías fiscales que se han celebrado. 440

mil dólares en premios ha repartido la Lotería Fiscal hasta el momento.

Los requisitos para participar serán los mismos, por medio de sobres que deberán portar cinco facturas fiscales o documentos equivalentes a estas.

Solo se admitirán facturas fiscales emitidas hasta con dos meses de antelación a la fecha de la realización de la tómbola.

Los sobres con las facturas deberán contener el nombre completo del remitente, número de cédula, pasaporte y/o carné de residente permanente, dirección física, correo electrónico y número telefónico.

Estos deberán ser blancos o de manila. No se permitirán sobres de otro color.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Una misma persona no podrá ganar más de una vez si se extraen varios sobres a su nombre.

Los ganadores tendrán un plazo máximo de tres meses para gestionar el pago de sus premios, contados a partir de la publicación oficial de los resultados de la lotería.

Estos deberán presentar cédula de identidad personal o documento legal, en caso de extranjeros; número de cuenta bancaria donde se depositará el premio y certificación de la cuenta por parte del banco.