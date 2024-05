Sistema de salud sigue afectado, mientras los pacientes sufren

Un sistema de salud público que no ha logrado funcionar adecuadamente, en la cual la población sigue siendo la gran afectada, es otro de los problemas que deja pendiente de solucionar la administración gubernamental saliente.

Falta de medicamentos, insumos, equipos especializados, infraestructuras en mal estado, hospitales y centros de salud que no han podido ser culminados, son algunos de los problemas que no han podido ser solucionados en el sistema de salud panameño.

Médicos y pacientes coinciden en que la salud panameña ha tenido un retroceso notable en los últimos cinco años del Gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo y su vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

Frente a esto, Fernando Castañeda, presidente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), señaló que lamentablemente la salud ha retrocedido unos 15 años en la última administración .

Añadió que se ha descuidado la medicina preventiva, se desarticuló la atención primaria y se abandonaron los programas de salud.

Igualmente afirmó Castañeda que se abandonó la red hospitalaria y se dejó de planificar el recurso humano para todas las obras.

"Esto se refleja en el desastre en conseguir citas, los atrasos en cirugías y la falta de protesis, insumos y medicinas", expresó.'

59

meses de gestión lleva el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo. 3

de junio inicia el periodo de transición entre el Gobierno de Cortizo y el de Mulino.

Castañeda comentó que no hubo ningún problema que se solucionara en este período, "sino se empeoró como nunca antes".

"Los determinantes sociales en salud como el agua potable, manejo de desechos y mejoras del ambiente y acceso a la salud se empeoraron", dijo.

Expresó que los más afectados han sido sin duda los pacientes que han muerto en una bonita cama en la Ciudad de la Salud, pero no hay marcapaso o insumos. Tanto los pacientes, los familiares y los mismos médicos y personal han sufrido este período.

Además de esto, el médico expresó que los pilares para mejorar la salud de los panameños, es primero despolitizar la salud.

Argumentó que se debe reconstruir la capacidad instalada del Minsa y la CSS, con ampliación de la red primaria con fortalecimiento del presupuesto y del rol rector de la autoridades y logrando se paren los abusos a la Caja.

Añadió que se debe lograr una gerencia con liderazgo claro en favor de los pacientes, usando a los mejores jefes para lograr grandes cambios favor de los pacientes.

Puntualizó que es necesario procurar buscar el mejor talento humano nacional en todas las provincias. Así como reingeniería total de los procesos de compras de insumos, medicinas y citas de consulta y cirugías, así como servicios diagnósticos.

Por su parte, Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente manifestó que existe una gran preocupación en cuanto al sistema de salud panameño, principalmente con el tema de los medicamentos, algo que por años no han solucionado.

Agregó que en cuanto al tema de la atención médica, expresó que hay algunos doctores, no todos que se han deshumanizado, que no cumplen con sus horas de trabajo, etc.

Frente al tema de los medicamentos, Barés explicó que es muy poco o que pueden hacer las autoridades frente al tema.

"Nosotros somos un país que no debemos tener este tipo de problemas", dijo.

Recordó que tan solo hace algunos días atrás, un paciente en el Hospital Rafael Hernández en David, Chiriquí, murió supuestamente en el baño, lo que refleja que no hay controles, algo que le toca a cada director médico asignado.

"El sistema de salud está en el suelo", puntualizó.

Recientemente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en uno de sus foros señaló que la salud es de vital importancia, se trata de un derecho fundamental y determinante en el bienestar y el desarrollo sostenible de una sociedad para lograr la productividad y el desarrollo integral de un país.

