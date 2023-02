Tristeza: accidente deja 38 migrantes muertos

Era una madrugada como cualquier otra, todo transcurría de forma normal, y a eso de las 4:00 de la mañana, se escuchó un fuerte estruendo, un bus repleto de migrantes provenientes del Darién, con 68 personas a bordo, 66 eran migrantes y dos panameños entre el conductor y el secretario.

Se informó que el área donde ocurrió la tragedia es una vía con poca iluminación, muy estrecha, principalmente con muchas pendientes, para quién no la conoce, lo que la convierte en una trampa de muerte.

Las autoridades en conferencia de prensa dejaron claro que se recolectaron 37 indicios, entre cuerpos mutilados, más una víctima femenina que falleció en el hospital regional, dejando una cifra total de fallecidos en 38, mientras que 33 resultaron heridos.

Se detalló que el conductor del autobús perdió el control cayendo a una calle adyacente, y colisionando a un bus coaster que estaba en el área, las dos personas que se encontraba en este bus lograron salvar su vida.

Las sirenas de las ambulancias no paraban de sonar, personal de las autoridades de los estamentos de seguridad (Senan, Sinaproc, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional) entre otros, se sumaban a la búsqueda, para extraer a los heridos, más de 14 ambulancias salían del lugar con niños y adultos.

Jonhy Parra, director del hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, confirmó que en el hospital se encuentran hospitalizados 10 menores, cinco niñas y cinco niños, de ellos tres se encuentran en estado crítico con politraumatismos.

Mientras que en el hospital regional, de los 23 heridos, 12 están en condición crítica en la sala de cuidados intensivos en edades entre los 15 a 40 años.'

10

niños entre los 4 a 11 años de edad fueron trasladados al Hospital Materno Infantil. 1

mujer que había sido trasladada al Hospital Regional Rafael Hernández falleció en horas de la tarde.

Una vez se dio el traslado de los 33 heridos, los funcionarios iniciaron el levantamiento de los cadáveres, 40 fiscalías del Ministerio Público trabajaron arduamente en las diligencias, dónde pasadas las 4:00 de la tarde llegaron los primeros 22 cuerpos a la morgue judicial en David, allí se empleó un plan de contingencia, ya que no se esperaba una tragedia de esta magnitud.

Se solicitó el apoyo a otras morgues del distrito de David, para poder mantener los cuerpos mientras se realizan las diversas diligencias.

Ante esta tragedia, el Ministerio Público comenzó una investigación por el delito contra la vida e Integridad Personal y que se mantendrán las labores en el punto para recopilar la mayor cantidad de evidencia posible.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Propietario de bus coaster se salva

Edgar Guerra, dueño del auto bus estacionado, con el que colisionó el bus de migrantes, dijo vivir momentos de terror, cuando se registró el accidente en el Sector de Los Planes, en el distrito de Gualaca.

El propietario del bus de la ruta Paja de Sombrero, Hornito, Gualaca, Edgar Guerra, quién se mantenía dentro del bus tipo coaster en compañía del conductor, dijo que a eso de las 4:00 de la madrugada de este miércoles, se encontraban en el lugar, ya que había culminado con el traslado de migrantes que se dirigen a realizar sus diligencias, se habían estacionado en la parte de abajo, en una calle adyacente de la vía principal, para esperar que se cumpliera la hora para comenzar sus labores de transporte habitual de ruta, es en ese momento que escuchó un fuerte estruendo, era el bus de migrantes que había chocado con la baranda a orillas de la vía y venía contra ellos, le pidió a Dios por su vida y solo pudo tirarse debajo de los asientos.

"El bus nos colisionó, dio varias vueltas, seguido a esto un silencio total, imagino que habían quedado inconscientes o venían dormidos, pocos minutos pasaron y corrimos hacia ellos, empezamos a escuchar llantos y gritos, cuerpos desmembrados, niños muertos y heridos, la escena era aterradora, algunos pedían auxilio, que por favor los ayudáramos, no habían pasado ni 10 minutos cuando llegó la Policía y empezaron a trasladar heridos" dijo aún tembloroso por lo ocurrido Edgar Guerra.

Según indicó este sobreviviente, todo indica que el conductor del bus que trasladaba los migrantes perdió los frenos.

"Nos parece que el bus perdió los frenos, es más, estaría casi seguro, no fue exceso de velocidad, apenas acabada de dar la vuelta, no podía venir a velocidad, es más, si no perdió los frenos, cogió mal la curva, es muy triste, la escena era espeluznante, no quiero ni recordarlo, fue muy duro" dijo Edgar Guerra.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!