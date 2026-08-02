Vamos pierde distintivo que lo llevó al Legislativo, advierten los expertos

Las crisis internas o diferencias de opiniones entre los integrantes de la Coalición Vamos se han convertido en una constante que, a juicio de algunos especialistas en materia política y sociológica, podría pasarles factura en la próxima contienda electoral, debido a que fueron elegidos por su distintivo frente a los partidos políticos, pero están repitiendo los mismos patrones.

Dichas fracturas volvieron a quedar en evidencia con la suspensión de la diputada Paulette Thomas tras votar a favor de Lilia Batista para la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional; decisión que podría derivar en su desvinculación de la bancada, como ha sucedido con otros parlamentarios.

Sin embargo, el analista Jaime Porcell sostiene que la medida debe ser analizada con detenimiento porque se trata de una persona que ha aportado balance y madurez a la organización.

Aseguró que, aunque Juan Diego Vásquez, líder del movimiento, fue quien impulsó la solicitud, el dictamen aún no está en firme y es además delicada, tomando en cuenta la tendencia a "salir" que existe en el grupo.

"Sacar a una prestigiosa, conocida y mediática Paulette Thomas no debiera ser una decisión fácil", subrayó a este medio.

Agregó que, mientras algunos consideran que la opinión de Vásquez es demasiado firme y poco flexible, otros creen que es lo que necesita una organización para conservar su autenticidad ante un electorado que ve cómo los partidos tradicionales se descomponen precisamente en esa amplitud que raya en el "ingobierno".

Las fricciones en Vamos, de acuerdo con el sociólogo José Clemente Lasso Núñez, podrían estar decepcionando a una parte importante de la población que esperaba que se distanciaran de la estructura política tradicional, pero todo indica que van por un camino parecido en el que no queda clara su cohesión ideológica.



La diputada independiente manifestó que esperará la decisión del Comité de Ética sobre su futuro dentro del colectivo, del cual también aguarda una respuesta hace más de 318 días por otra denuncia en su contra, por lo que le sorprende la rapidez con la que se tramitó su suspensión.

Las fricciones en Vamos, de acuerdo con el sociólogo José Clemente Lasso Núñez, podrían estar decepcionando a una parte importante de la población que esperaba que se distanciaran de la estructura política tradicional.

El líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la suspensión de la diputada Paulette Thomas tras votar a favor de Lilia Batista para la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea.

Señaló que, mientras no se estructure una claridad en los lineamientos, valores y compromisos del colectivo, alejados de posiciones personales, el cumplimiento de estos seguirá siendo un problema para la agrupación, pues, a simple vista, se interpreta que alguien que no obtuvo el voto le resta autoridad a quienes sí recibieron el respaldo de los electores.

"Pareciera que no se reconoce una autoridad del colectivo sobre la base de decisiones y se está pensando en términos individuales", puntualizó.

La posible salida de Thomas, indicó el sociólogo, confirmaría que hay una debilidad dentro de la coalición, lo cual sería "muy negativo" para quienes ven en los independientes una forma diferente de hacer política.

La diputada independiente manifestó que esperará la decisión del Comité de Ética sobre su futuro dentro del colectivo, del cual también aguarda una respuesta hace más de 318 días por otra denuncia en su contra, por lo que le sorprende la rapidez con la que se tramitó su suspensión.

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"Quiero ver con qué celeridad se tratará este caso", recalcó, afirmando que seguirá trabajando por la población de manera transparente y sin "prebendas personales", como ha hecho hasta el momento.