Variando las agujas de la economía

El mundo se encuentra en tiempos de guerra y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido que hacer ajustes en sus proyecciones sobre el crecimiento de las economías.

En el caso de Panamá, el FMI ha tenido que ajustar su crecimiento de 4% a 3.8% para 2026.

De acuerdo con la institución financiera, los países de América Central están expuestos a altos precios de la energía y, en algunos casos, su capacidad para adoptar políticas de mitigación es restringida.

En el caso de la inflación, la anterior proyección indicaba que este año cerraba en 0.7%, no obstante, ante el actual escenario mundial, la estimación es que suba a 2.5%.

La economista Ana Patiño advierte que Panamá enfrenta el conflicto internacional con la desventaja de tener una deuda pública superior al 55% del PIB, lo que limita la capacidad del Gobierno para responder con subsidios, inversión o programas de estímulo económico.

"Pienso que las políticas que encamine el Gobierno deben ir dirigidas a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y proteger e impulsar el sector primario, que impacta directamente en el consumo de la población, por lo menos de los bienes alimenticios", opinó Patiño.

Por su parte, para el economista René Bracho, lo importante es concentrarnos en el corto plazo, en la expansión de la demanda agregada, mediante la inversión para garantizar la creación de empleos.

"Es fundamental que el sistema financiero local inyecte la liquidez que requieren los agentes económicos para invertir y consumir", consideró Bracho.

El analista René Quevedo afirmó que las previsiones del FMI reiteran la importancia de cumplir con el rumbo trazado por el Gobierno de estímulo de la inversión privada y racionalización del gasto público.