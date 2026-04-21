Una estudiante de premedia del Instituto Profesional y Técnico Leonila Pinzón de Grimaldo, en la provincia de Coclé, presuntamente intentó lanzarse desde uno de los puentes peatonales ubicados sobre la vía Interamericana en Penonomé, provincia de Coclé.

La imagen de la estudiante, parada sobre el barandal del puente peatonal, fue difundida en redes sociales, al igual que la acción de un grupo también de estudiantes que la sujetan y obligan a bajar.

Al respecto, la Dirección Regional del Ministerio de Educación (MEDUCA) en la provincia de Coclé emitió un comunicado en el que indica haber activado el gabinete psicopedagógico del Instituto Profesional y Técnico Leonila Pinzón de Grimaldo para la atención de la estudiante.

El comunicado del MEDUCA agrega que también se gestionó la atención de la estudiante con personal especializado de salud, que además le dará seguimiento.

En el comunicado también se reitera el compromiso del MEDUCA con el cuidado y la atención integral de los estudiantes.

Además de ello, se solicita a la comunidad que actúe con sensibilidad, respeto y empatía ante cualquier situación que pueda vulnerar la dignidad y privacidad de los menores y afectar su bienestar social.