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Panamá

Panamá blanquea a Argentina en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Publicado 2026/04/21 19:45:00
  • Jaime A. Chávez Rivera
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  • jaime.chavez@epasa.com
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  • @Jaime_ChavezR

Panamá blanqueó a Argentina por 7-0 y consiguió su segunda victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Panamá se impuso a Argentina por 7-0. Foto: COP

Panamá se impuso a Argentina por 7-0. Foto: COP

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Panamá U17 se mantiene invicta en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, al vencer a  Argentina por  7-0 , en juego realizado este martes  en el  estadio Juan Demóstenes Arosemena, sede de los partidos.

La tropa panameña que dirige Adolfo “Capirita” Rivera  anotó 2 carreras en el mismo primer episodio, ampliaron el marcador con 2 rayitas en  la quinta entrada para poner el 4-0.

En el sexto episodio, Panamá anotó  una carrera para poner el 5-0 y en el séptimo capítulo fabricó 2 rayitas para el definitivo 7-0.

El lanzador ganador del partido por Panamá fue, Yeremy De León, que trabajó cuatro episodios y recetó seis ponches, mientras que cargó con la derrota por los argentinos  Luca Annovazzi.

Para este miércoles (hoy)  Panamá se enfrenta a Colombia, ambos con 2-0, en ganados y perdidos.

 En otros de resultados, Brasil venció a Curazao por 4-2 y Colombia rindió cuenta de Perú por  17-3.

 

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