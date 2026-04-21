Panamá blanquea a Argentina en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá U17 se mantiene invicta en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, al vencer a Argentina por 7-0 , en juego realizado este martes en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, sede de los partidos.

La tropa panameña que dirige Adolfo “Capirita” Rivera anotó 2 carreras en el mismo primer episodio, ampliaron el marcador con 2 rayitas en la quinta entrada para poner el 4-0.

En el sexto episodio, Panamá anotó una carrera para poner el 5-0 y en el séptimo capítulo fabricó 2 rayitas para el definitivo 7-0.

El lanzador ganador del partido por Panamá fue, Yeremy De León, que trabajó cuatro episodios y recetó seis ponches, mientras que cargó con la derrota por los argentinos Luca Annovazzi.

Para este miércoles (hoy) Panamá se enfrenta a Colombia, ambos con 2-0, en ganados y perdidos.

En otros de resultados, Brasil venció a Curazao por 4-2 y Colombia rindió cuenta de Perú por 17-3.