Lotería ordena la suspensión de la Lotto y Pega 3 tras fallo de la Corte

La Lotería Nacional de Beneficencia anunció la suspensión de los productos de lotería instantánea y electrónica Lotto y Pega 3, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.⁣ ⁣

Dicha decisión se basa en la sentencia emitida el 13 de abril de 2026 por la Sala Tercera, que declaró la nulidad de la Adenda No. 5, firmada el 24 de febrero de 2023, al contrato suscrito con la empresa Scientific Games LLC., se lee en un comunicado de la entidad.

⁣La entidad dispuso el cese de las actividades de comercialización de estos productos, medida que entrará en vigor a partir del martes 21 de abril de 2026, una vez concluido el sorteo correspondiente a esa fecha.⁣ ⁣