Vías de Panamá Pacífico son de libre circulación asegura su administrador

La vía principal de Panamá Pacífico es de acceso público y solo una entrada tiene garita controlada, informó Javier Suárez Pinzón, administrador de la agencia.

Precisamente, ese acceso en que se mantiene puesto de control es el que conduce a la vía al pueblo de Veracruz.

Personas que trabajan en lugares de este corregimiento como el Hospital Hogar de la Esperanza, de la Caja de Seguro Social (CSS) se quejaron de que les cobraron 30 dólares para suministrarles un carné con el que pueden pasar por Panamá Pacífico.

Suárez aclaró, en intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, que el carné es utilizado por los residentes y trabajadores de la agencia económica.

En este punto, declaró que las empresas pagan una tasa con base a la superficie de sus negocios, mientras que los residentes tienen una tarifa única.

"Ese dinero entra a una bolsa que es de áreas comunes, como si fuera un gran PH", comunicó el administrador.

Y con ese recurso, se trabaja en tener las calles bien mantenidas, así como las áreas verdes y en la seguridad del área.'



El aeropuerto de Panamá Pacífico, de categoría internacional, se ha convertido en el segundo del país, en movimiento de pasajeros, después del de Tocumen.

Más de 400 empresas funcionan en el área económica, de las cuales la mitad se desenvuelve dentro del sector logístico.

Panamá Pacífico cuenta con 6 centros educativos en total: 5 colegios privados y un centro de desarrollo infantil.

Panamá Pacífico cuenta con 1,400 hectáreas y su plan maestro contempla una ampliación de hasta 2,200 hectáreas.

Suárez ilustró que en el acceso a la vía hacia Veracruz se pide el carné a los conductores debido a factores externos que ha causado una cantidad dentro de la antigua base militar que "sobrepasa la capacidad de mover a esas personas de manera efectiva", reconoció.

Esta gran circulación se registra, principalmente, entre 6:00 a.m. y 7:30 a.m. y hay que tener en cuenta que 50% de las empresas que operan en Panamá Pacífico son de logística, que en ese horario realizan muchos despachos.

El administrador reveló que el área más impactada es donde hay varias escuelas particulares, las cuales también se ven afectadas con el congestionamiento.

Con todo y esto, Suárez reiteró que la vía principal no es exclusiva ni está cerrada al público en general y que el único acceso con garita es la de la vía a Veracruz, mientras que en los otros dos acceso el flujo es ininterrumpido.

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Panamá Pacífico da empleo a 10 mil personas, y la mitad procede de Panamá Oeste.

De los trabajadores que residen en el oeste, 80% son de Arraiján, 17% de La Chorrera y 3% de Capira.

Según estadísticas aportadas anteriormente a este medio, se estima que por día pasan 25 mil vehículos en el sector de Panamá Pacífico.

"Estamos perfectamente ubicados, nuestra ubicación no puede ser mejor, pero nos falta un proyecto clave: el cuarto puente", indicó el administrador en entrevista a Panamá América en diciembre del año pasado.

Suárez Pinzón detalló, en esa ocasión, que mientras culmina la obra, se están actualizando los puntos de control dentro del perímetro para evitar mayores congestionamientos.

El propósito de las modificaciones es que dichos puestos de acceso sean automatizados, reduciendo el tiempo de espera de los conductores para que la zona económica mantenga su atractivo de inversiones.