Viejas estructuras del Inadeh son demolidas

Para el mes de julio debe iniciarse la construcción de los edificios 3 y 4 de la nueva sede del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

En estos momentos la entidad ha subido al portal Panamá Compra una solicitud de información para estudio de mercado con la finalidad de preparar la licitación de este proyecto.

Estos edificios serán para instalar los laboratorios de ciberseguridad, robótica, big data, inteligencia artificial, mecatrónica y, también, estará la administración.

En la sede, se observa el avance de la primera fase del proyecto que deberá estar lista en mayo de 2027.

En tanto, el hotel escuela que también se construye, se entregará a finales de este año y los nuevos talleres presentan avance de 80%, por lo que se espera que estén listos para septiembre de este año.

El Inadeh realiza un gasto superior a los $100 millones con la construcción de su nueva sede.