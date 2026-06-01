Violencia en La Joya provoca la segunda víctima en seis semanas

Una situación irregular se vivió este lunes en el complejo penitenciario La Joya, que dejó un detenido fallecido.

Primero, se habló de una fuga masiva de más de 20 detenidos.

Luego, aparecieron videos en redes sociales, en que se veía a detenidos en un supuesto motín y, luego trascendió la información que el hecho se dio cuando se daba el traslado de algunos presos.

Posteriormente, se publicaron otros videos de recapturas realizadas por la policía en áreas periféricas al penal.

Pasadas las 5:00 p.m., la Dirección General del Sistema Penitenciario comunicó que se atendió una situación de orden interno dentro de La Joyita.

Agrega que los estamentos de seguridad activaron los protocolos correspondientes con el fin de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera de la cárcel.

Dos horas después, el Sistema Penitenciario confirmó el fallecimiento de un privado de libertad dentro de uno de los pabellones.'

21

de abril se registró un enfrentamiento a lo interno del penal que dejó un muerto. 12

detenidos fueron declarados culpables hace unos días de la matanza ocurrida en 2019.

En este incidente, resultaron con heridas de consideración otros detenidos, sin precisar cuantos fueron.

Se confirmó que los presos que se habían fugado fueron recapturados.

"Las investigaciones correspondientes continúan en desarrollo para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes", registra el comunicado del Sistema Penitenciario.

Este es el segundo detenido que pierde la vida en un hecho violento dentro del complejo penitenciario La Joya, en las últimas seis semanas.

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El pasado 21 de abril, un condenado que realizaba servicio comunitario a lo interno de La Joya falleció, luego del enfrentamiento entre dos bandas.

Posteriores requisas confirmaron el hallazgo de cuatro armas de fuego utilizadas en el enfrentamiento entre estos grupos criminales.

Hace apenas una semana se habían reanudado las visitas de familiares a La Joya, luego de este incidente.