Hate

Un impertinente se pregunta si Aquaman no tiene otra cosa que hacer que tirarle "hate" al Chacalde. Está como los tóxicos que no pueden superar al ex. Tirando veneno no ganará más simpatía.

Tape

Me dicen que la gente de Taboga está hasta el "tape" con las últimas situaciones que los azotan. Primero el tema del agua potable y ahora la violencia en las narices de los turistas. ¡Padre santo!

Presión

Me sapean que la tía Etelvina anda con la presión alta debido a que sus líos en la Unachi han escalado tanto, que hasta al presi no le desagradaría la idea de que deje la rectoría. ¡Dios santo!

Bullying

La situación registrada en un colegio privado ha desnudado una dura realidad con respecto al bullying que se vive en las escuelas y las acciones que se toman. Al parecer hay poco importa de los docentes. ¡Ojo!

Presión

Me sapean que la tía Etelvina anda con la presión alta debido a que sus líos en la Unachi han escalado tanto, que hasta al presi no le desagradaría la idea de que deje la rectoría. ¡Mira tú!

Encuesta

Desde ya lo invitamos a que busque el lunes los resultados de la encuesta de Ipsos para Panamá América. Números emanados directamente del pueblo sobre su percepción de los temas que más los afectan.