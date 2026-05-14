Los moradores de la barriada San Pedro, en el corregimiento de La Arena, distrito de Chitré, decidieron tomar la iniciativa y salir con palas, herramientas y material de construcción para intentar reparar, por cuenta propia, varios tramos de la vía de acceso.

La decisión fue tomada ante el avanzado deterioro que presenta la carretera y la proximidad de la temporada lluviosa, según indicaron.

De acuerdo con residentes y trabajadores que participaron en la jornada comunitaria, el objetivo es evitar que las condiciones empeoren con las primeras lluvias, ya que aseguran que la vía presenta huecos y daños que afectan tanto a conductores como a peatones.

Richard Pinilla señaló que los trabajos se realizan con apoyo privado y el esfuerzo de personas vinculadas al sector. Explicó que, anteriormente, se habían hecho intentos colocando materiales como gravilla y caliche, pero las reparaciones no resistieron por mucho tiempo; por ello, ahora buscan reforzar algunos puntos con concreto para prolongar su duración.

Por su parte, Antonio Figueroa indicó que esta sería la tercera ocasión en que participan en trabajos similares debido al deterioro recurrente de la carretera. Añadió que el mal estado de la vía afecta a residentes y comercios del área, así como a otras barriadas cercanas que utilizan el mismo acceso.

Los participantes señalaron, además, que los vecinos que pasan por el lugar les han expresado su respaldo por la iniciativa, aunque también cuestionan la ausencia de una solución permanente por parte de las autoridades correspondientes.