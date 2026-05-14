Las investigaciones por el homicidio de un comerciante de nacionalidad india en la provincia de Herrera continúan sumando nuevos capítulos. Este jueves se confirmó la aprehensión de una sexta persona presuntamente vinculada al caso, quien, según fuentes extraoficiales, sería el supuesto autor material del hecho de sangre que conmocionó a la región.

La captura se realizó en el sector de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad capital. Allí, las autoridades ubicaron al sospechoso durante un operativo desarrollado como parte de las diligencias de seguimiento.

De acuerdo con información preliminar, el detenido podría ser el individuo que aparece en diversos videos de cámaras de vigilancia, presuntamente efectuando los disparos contra el comerciante al momento en que este salía de un establecimiento de venta de vehículos.

Estas grabaciones de seguridad se han convertido en piezas clave para los investigadores, mientras el Ministerio Público mantiene bajo reserva los detalles específicos de las pesquisas.

Con esta nueva detención, ya son seis las personas vinculadas a este caso, entre las que figuran ciudadanos panameños y extranjeros. Asimismo, trascendió que entre los cinco aprehendidos previos se encontraría el presunto autor intelectual del crimen; es decir, quien habría ordenado la ejecución del homicidio.