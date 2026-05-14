Rehabilitación de pistas en Tocumen entra en nueva fase con más de 120 trabajadores

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanza en la rehabilitación y modernización de su pista 03 derecha con el despliegue de 129 trabajadores especializados y 63 equipos pesados de alta tecnología, como parte de un proyecto valorado en 56.9 millones de dólares que fortalecerá la seguridad operacional, la conectividad aérea y la competitividad de Panamá como principal centro de conexiones de América Latina.

Tras completar la primera fase de trabajos en la pista 03 izquierda, actualmente se desarrolla la segunda etapa del proyecto, que contempla labores preliminares de sellado de grietas y juntas en la pista 03 derecha. Debido al nivel técnico y precisión que requieren estos trabajos para garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura aeroportuaria, su ejecución se extenderá aproximadamente por 18 meses.

Las obras son ejecutadas por el Consorcio PYCRAT, integrado por Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. y Constructora MECO, S.A., conforme al cronograma establecido por Tocumen y bajo estándares internacionales de ingeniería aeroportuaria y seguridad operacional.

Las labores de rehabilitación incluyen la utilización de 63 equipos especializados, entre ellos pavimentadoras de asfalto, perfiladoras, vibrocompactadores, compactadores de llantas, camiones distribuidores de asfalto, barredoras, retroexcavadoras, tractocamiones, cisternas y camiones de volteo, destinados a trabajos de fresado, nivelación, compactación y colocación de mezcla asfáltica.

Entre la maquinaria desplegada destacan 31 camiones de volteo, cuatro perfiladoras, cuatro vibrocompactadores, cuatro barredoras, tres pavimentadoras de asfalto, tres retroexcavadoras-cargadoras y tres tractocamiones, además de compactadores y vehículos de apoyo logístico y operativo.

El proyecto también genera empleos directos asociados a la obra. Un total de 129 colaboradores especializados trabajan en jornadas nocturnas coordinadas para garantizar el avance continuo de los trabajos, entre ellos operadores de equipo pesado, conductores, técnicos, supervisores, mecánicos, electromecánicos, rastrilleros, ayudantes generales y personal de seguridad ocupacional y gestión ambiental.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que este proyecto tiene un impacto directo en la economía nacional y en la generación de oportunidades laborales: “La rehabilitación de las pistas de Tocumen representa mucho más que una obra para las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves; es una inversión estratégica que genera empleos, dinamiza la economía y fortalece sectores como la construcción, la logística, el turismo y la aviación, consolidando a Panamá como un centro de conectividad y desarrollo para la región”.

Añadió que mantener una infraestructura aeroportuaria moderna y segura es fundamental para sostener el crecimiento y la competitividad del país. Tocumen es la principal puerta de entrada a Latinoamérica y uno de los motores económicos más importantes de Panamá. Cada mejora en nuestra infraestructura contribuye a fortalecer la conectividad aérea, atraer más visitantes y consolidar al país como un hub regional de clase mundial”, subrayó Ruiz Blanco.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen conecta a Panamá con más de 90 destinos internacionales y mantiene una operación estratégica para el intercambio comercial, el turismo y la inversión. Las obras han sido programadas en horario nocturno y coordinadas con las aerolíneas para mantener la continuidad de las operaciones aéreas utilizando la segunda pista activa.