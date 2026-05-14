ANATI formaliza la propiedad de tierras para familias y juntas comunales coclesanas

Bajo la figura de uso y administración, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) entregó 146 títulos de propiedad y asignaciones de terrenos estatales en la provincia de Coclé.

Según cifras de la institución, aproximadamente 600 personas se benefician con este plan de titulación y asignación de predios. El administrador general de la ANATI, Andrés Pagés Chanis, indicó que, a través de este programa, decenas de familias han logrado legalizar la tenencia de tierras que han ocupado y trabajado durante años.

Pagés Chanis agregó que este esfuerzo representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la organización territorial de la región. Además de la titulación para familias, 25 juntas comunales recibieron terrenos destinados al desarrollo de infraestructuras y espacios de beneficio colectivo.

De igual manera, se realizó la asignación de terrenos al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el sector de Llano Grande y al Ministerio de Educación (Meduca) para una escuela ubicada en el área de Río Indio. Asimismo, la entrega incluyó beneficios para entidades del Estado y organizaciones comunitarias mediante la asignación en uso y administración de diversos predios orientados al fortalecimiento de proyectos de interés social.