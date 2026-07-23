Ubicatex

Me cuenta un vidajena que al desenfocado mayor, la mella le dio tremenda dosis de ubicatex con eso de que ella no reniega de sus parientes, a diferencia de él, que ni a su madre respeta. ¡Auch!

Comisiones

Los zorros viejos siguen arrasando con las cabezas de las comisiones de la Cueva de la 5 de mayo mientras que a los neonatos no les queda de otra que solo posar con cara de piedra para la foto. ¡Mira tú!

Malicia

Un metiche me comenta que por más mala que esté la situación hay que tener malicia porque eso de agarrar rumbo para Rusia o Ucrania en plena guerra no es ningún juego. ¡Pilas pues muchachos!

Pelón

Dice el pelón que del Palacio no sale nada bueno, pero se le olvida que su gestión no es precisamente la más aplaudida y que tiene a varios decepcionados, después de venderse como el justiciero. ¡Santo!

Células

Un reciente estudio advierte sobre la urgente necesidad de regular en Panamá la comercialización de intervenciones con células madre. Le venden puro humo al paciente y al final el tratamiento no sirve.

Viejitos

Los viejitos pueden estar tranquilos porque su descuento se respetará. Después de que en las redes antisociales algunos perversos soñaran con su eliminación, el presi habló claro y dijo que eso no va. ¡Ya sabe!