Corredor de Las Playas: Mop concluye el perfilado de los primeros 5.7 kilómetros

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) aseguró que completó los trabajos de perfilado en el carril derecho de los primeros 5.70 kilómetros del proyecto de "Ampliación del Corredor de Las Playas", en el tramo de la Carretera Panamericana que comprende desde El Espino hasta Sajalices y la Variante Campana, iniciando a la altura de Hacienda Los Calderones en La Chorrera.

El avance operativo confirma, según el Mop el cumplimiento del cronograma oficial del Estado y representa un hito técnico dentro de la transformación de la principal arteria vial que conecta la ciudad capital con el interior del país.

Remoción de asfalto y técnica de 'rubblizing'

La fase recién concluida consistió en la remoción controlada de la antigua carpeta asfáltica mediante el uso de maquinaria especializada.

Este proceso permite dejar una superficie uniforme y libre de material deteriorado, un paso indispensable para la aplicación técnica de rehabilitación conocida como rubblizing (trituración y compactación controlada del concreto existente), la cual formará la base de la nueva estructura vial para soportar un mayor aforo vehicular.

Manejo de tráfico nocturno e impacto regional

Para minimizar las afectaciones a los cientos de miles de conductores que transitan por la provincia de Panamá Oeste, el Mop ha determinado que las labores pesadas de remoción y rehabilitación se ejecutarán en horario nocturno.

Durante estas jornadas operativas, se implementa un plan de manejo de tráfico que garantiza la circulación con, al menos, un carril habilitado por sentido.

La obra, diseñada para aliviar el histórico cuello de botella en el sector oeste, tiene un impacto directo en la movilidad, la seguridad logística y la actividad comercial.

"Más de dos millones de personas utilizan este corredor para desplazarse hacia y desde el interior del país, lo que evidencia la relevancia de la obra en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el dinamismo económico y turístico de la región", asegura la institución.

La culminación de este corredor interurbano en 2028 busca integrar de forma más eficiente y competitiva los destinos turísticos y productivos de la Riviera Pacífica y las provincias centrales con la zona metropolitana.