¿Será?

Un vidajena dice que los puestos por amiguismo en la Cueva no se detienen. Andan intentando descifrar qué tan cierto es que la pareja de un magistrado está bien parada con un "trabajito" por allá por la 5 de Mayo ¿Será cierto? Amanecerá y veremos si salen a desmentir o confirmar.

Cifra

El tema del Presupuesto está sobre la mesa, aunque causó un poquito de confusión luego de que el jefe de esa cartera dijera una cifra errada del aumento de este año. Ya la gente había pegado un grito al cielo. Todos nos equivocamos.

Necedad

Los neonatos ya no saben ni cómo llamar la atención. Dice que a los jóvenes ni los miran en el renglón de trabajo, pero la ministra de ese ramo no se dejó y de una vez le jaló las orejas. Piense bien antes de hablar.

Aclaraciones...

El grupito de "nos fuimos" anda de mal en peor. La suspendida nuevamente salió a aclarar lo que pasó en la votación que generó la polémica y que le costó su inhabilitación.

Vuelve

El gobernante chiricano sigue prendiendo el rancho, ahora se fue contra un embajador que está en los "yunai". El de la altiva le gusta mirar la brusquita ajena y no se fija en el monte que se los está consumiendo a ellos.

Viveza

Los juega vivo andan a la orden del día. Ni en Changuinola se salvan, afectaron a los viejitos. Se llenan los ojos y los bolsillos, tampoco la cosa es así. ¡Mano dura!