Anocracia Pananameña y aires bolivarianos

Los tiempos que se aproximan para Panamá serán totalmente diferentes a los vividos en los siglos previos, "pero no extraños" a lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestra memoria colectiva por nuestra privilegiada posición geográfica.

El Panamá del 2024 se asemeja a los tiempos del departamento del Istmo de la Gran Colombia, donde sus pobladores cansados del olvido, forjaron movimientos separatistas por temas económicos (proteccionismo o librecambio), políticos (conservadores vs liberales) y administrativos (Centrales o Federales) y luego de tantas luchas pudimos separarnos y alcanzar la victoria.

En la Panamá del siglo XX se dieron muchos golpes de estado y se instauró una dictadura militar por los mismos fenómenos que ya venían ocurriendo hace un siglo atrás. La mecánica identificada de dichos movimientos sociales-militares, saber cómo sucedieron y cómo evolucionaron nos permite entender y justificarlos: el panameño históricamente se cansa de la falta de certeza de castigo, corrupción y la injusticia cotidiana y los expresa en "movimientos sociales", como tristemente ocurrió con la aprobación sin debate público del contrato minero en el 2023.

La corrupción galopante, el peculado arraigado a la cultura política y la coima eran la tónica de un país sudamericano, la pequeña Venecia Saudita, nación a la que actualmente se le achaca que la democracia se encuentra en retroceso y que ha generado una crisis migratoria sin precedentes en el mundo. Esa nación petrolera comparte actualmente con Panamá ciertos rasgos sociopolíticos: golpes de estado militares y posterior recuperación de la democracia, Al pacto de Punto Fijo acá se les llamó las reuniones de Bambito, se peleaban por las licitaciones estatales hospitalarias en sobrecostos y exigían astronómicos subsidios, una nación con regulaciones opresivas y excesiva burocracia. Ellos creían que su gallina ponedora de los huevos de oro era el petróleo y lo convirtieron en un "superministerio proveedor de desarrollo" para el político de turno, acá nuestra gallina ponedora es el Canal interoceánico que ni agua para beber le podemos buscar. Tenían una clase media castigada que perdió el miedo y trajo consigo la revolución del socialismo del siglo XXI – versión chivia'a-.

La inmensa riqueza petrolera y minera transformó la pequeña Venecia Saudita en una nación con grandes infraestructuras y tecnología, pero no disminuyó la brecha de la pobreza y generó un silogismo que forjó el rostro de la revolución chavista y que no debemos permitir ocurra en nuestra nación: Somos es un país rico, yo soy pobre y entonces, alguien se está robando mi dinero y dando coimas al judicial.

No debemos vivir del pasado, aunque los asesores del rey son "nostálgicos reconstructivos" que quieren regresar al Noriegato en 2024. Debemos construir un Panamá inclusivo, pero no debemos ignorar las relaciones causa-efecto. ¿Cómo se siente el panameño que perdió su trabajo en pandemia, que no ha podido cotizar seguridad social desde pandemia y que se encuentra en la informalidad, y que los actuales directores generales por los cuales perdieron el empleo son los encargados honorarios de salvar el programa de invalidez, vejez y muerte? Nadie se reelige en crisis y dejaron hasta el final un equipo cansado de directores y ministros: ¿Alevosía para dejar morir el IVM de la Caja?

Los actuales Jack Oliver criollos, embriagados de poder, ya se habrán comido 3 camioncitos llenos de sandías para este 2024, y ahora les toca pagar las jubilaciones al humilde José Manuel Luna. Los Jack Oliver se sentaron en la mesa de diálogo, pacto bicentenario y cuentas mesas se pudieran tomar fotos para seguir comiéndose las tajadas de sandías para realizar edificaciones sin insumos ni especialistas, a pesar que sabían que no tenían para pagar las tajadas de sandías que se comen todas las quincenas de forma muy jugosa. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlas. Ojalá no se inicie otra Tajada de Sandía por la falta de plata de las jubilaciones en el 2024.

