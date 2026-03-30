Bienestar animal en Panamá

Como sociedad panameña, hemos ido madurando y aunque aún nos hace falta mucho por aprender en cuanto a aspectos de convivencia social y ambiental estamos progresando. Uno de los aspectos dentro de los cuales tenemos que continuar trabajando es el referente al bienestar animal. Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el bienestar animal es el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que las que vive y muere.

En este sentido está claro que en Panamá los animales domésticos y silvestres forman parte de nuestras vidas diarias y merecen una vida digna. En este sentido hay animales domésticos que están destinados a hacernos compañía como el caso de los perros, gatos, loros, caballos, entre otros, que consideramos más próximos a nosotros para acompañarnos, entretenernos y ayudarnos en temas varios como protección personal, rescates en situaciones de desastres, seguridad estatal, trabajos agropecuarios, entre otras funciones de interés para la sociedad.

Por otro lado, tenemos los animales criados con el fin de ser sacrificarlos o

producir subproductos para nuestra alimentación, en ese sentido animales como el caso del ganado vacuno, porcino y aviar.

Existen también otros animales salvajes que habitan en zonas silvestres, como el caso por ejemplo de las zarigüeyas, ardillas, serpientes, coyotes, entre otros, que son salvajes y que generalmente evitan cercanía con poblaciones humanas a menos que se vean obligados por una necesidad alimenticia o reducción de su espacio de vida.

En este sentido el bienestar animal parte de la idea que los animales sienten dolor, placer, saciedad y estrés, hecho que lleva a la conclusión que pueden sufrir igual que los humanos como el caso de aquellos más cercanos taxonómicamente como los mamíferos (grupo que compartimos con vacas y perros, por ejemplo), pero que no exime de ese hecho a otros grupos de animales que pueden sufrir, como las aves, reptiles y peces.

En este sentido el concepto de bienestar animal busca que se tome en cuenta que estos animales vivan libres de angustias, hambre, molestias físicas, dolor, enfermedades, lesiones, miedo y sed, entre otros factores que les afecten la salud física y emocional al menos desde la perspectiva humana.

De partida tenemos que entender que esta tarea parte inicialmente con los biológicos, ecologistas, zootecnias, veterinarios, agrónomos y productores agropecuarios, entre otras profesiones o ciudadanos asociadas a los animales, pero que no se puede quedar solo con ellos porque es un tema de sociedad. Es una tarea que requiere perseverancia partiendo del hecho que ese mismo bienestar lo hemos estado buscando para las personas o ciudadanos dentro de nuestra sociedad y todavía no lo hemos logrado a totalidad, por lo que el caso de los animales todavía requiere un aspecto de educación y concientización social porque aún los animales son tratados por parte de la sociedad con menosprecio.

No se trata de más leyes porque de por sí ya tenemos leyes asociadas a este tema, como por ejemplo la Ley 70 de 2012 (trata la protección de los animales domésticos contra maltrato y crueldad), la Ley 24 de 1995 (trata la protección de la fauna silvestre) y la Ley 84 de 2019 (Obliga que se evalúen los protocolos de investigación con animales de experimentación por parte de un comité de bioética animal sobre todo cuando se trate de casos como los mamíferos), entre otras.

Este tema se trata de decisiones sociales e iniciativas como la que emprende el Departamento de Bienestar Animal del Municipio de Panamá, por ejemplo, para dar soluciones concretas y reales a la temática.

El punto del bienestar animal parte de la idea de que si un animal tendrá que ser sacrificado por hacernos daño o para ser utilizado por su carne para alimentación por parte de la población que sea una muerte o sacrificio en condiciones de limpieza, ventilación y espacio cómodo y dignas antes de ser sacrificado para el caso de los mataderos.

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Igualmente, durante el desarrollo de investigaciones asociadas a los animales no tiene porque haber sufrimiento, por esa razón los protocolos de investigación deben ser sustentados ante un comité de la bioética. No se trata de darle ahora prioridad a los animales antes que a los ciudadanos, este tema se trata de demostrar que en realidad nosotros somos seres inteligentes con sentimientos y que por eso dominamos el resto de las especies dentro de nuestro entorno.

Panamá es una nación con recursos en fauna y flora que hemos heredado de Dios (para los que creemos y con mucho respeto a lo que no) por tanto respetemos ese hermoso regalo y démosles valor a nuestros animales, ellos forman parte de nuestro hermoso país.