Carl  Soderberg, un ambientalista de corazón

"Carl Soderberg es un verdadero defensor del medio ambiente", dijo el administrador regional de la EPA. "Su liderazgo en la promoción de la protección ambiental, la conservación y la administración inteligente de los recursos naturales fundamentales para preservar y sostener la calidad de vida en el Caribe ha sido ejemplar; este reconocimiento es bien merecido."

Inició su carrera profesional en 1970 como ingeniero de personal en el Programa de Control de la Contaminación del Agua en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Un año después, se unió a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) como ingeniero de planta en el Negociado de Control de Contaminación del Agua y en seis meses, fue ascendido a Asistente Técnico y luego a Director Asociado de Programas de Aire y Agua. Posteriormente se desempeñó como Jefe de la Oficina de Calidad del Agua y Director de Calidad del Agua. De 1979 a 1989, Soderberg también se desempeñó como miembro suplente de la junta directiva de la JCA. En 1981, fue ascendido a vicepresidente. Luego fue nombrado director de la EPA para el Caribe.

En Puerto Rico, Soderberg se ha distinguido por su defensa del agua limpia. Ha reconocido que en Puerto Rico hay suficiente agua para todo tipo de uso. Sin embargo, el 60% del agua potable que se produce no llega a donde debe llegar ya que ésta se pierde por los salideros. Solderberg ha sostenido que Si no hay agua, no hay desarrollo económico". "Los municipios del sur no pueden desperdiciar una gota de agua en los edificios porque les faltaba agua dulce. Aunque las lluvias han sido buenas ya que atenúan la sequía, no tienen ningún sistema de monitoreo en el acuífero para detectar agua salada. Es importante no mezclar estos dos". Como consecuencia del cambio climático y la subida en el nivel del mar, algunos acuíferos han sufrido la salinidad marina. Este hecho los hace inservible.

Carl Soderberg, reconoció a Empowering Communities to Secure Drinking Water in Rural Puerto Rico, un proyecto que atiende a 20 pequeños sistemas de agua potable en la isla, por sus esfuerzos para proporcionar agua potable segura a miles de puertorriqueños. Estos sistemas de agua rurales suplementan el agua producida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado.

Por lo regular son pozos que incan los residentes, con el debido permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y sirven a las comunidades adyacentes. Estos pozos son monitoreados por el Departamento de Salud periódicamente.

En algunos casos, el agua viene de una represa y luego se potabiliza. Se trata de un proyecto comunitario para suplir un producto esencial a la comunidad. El reconocimiento del apoderamiento por parte de la EPA demuestra cuán efectivas pueden ser las asociaciones entre comunidades, agencias gubernamentales e instituciones académicas para abordar los problemas de justicia ambiental, (Soderberg. 2019). Los operadores de estos sistemas a menudo no tienen capacitación formal en la operación de sistemas de agua potable y tienen pocos recursos financieros para realizar actualizaciones que ayuden a sus sistemas a cumplir mejor con las regulaciones de la Ley de Agua Potable Segura. A través de Empowering

Communities, estos sistemas reciben financiamiento público y privado, y capacitación técnica y gerencial para sus operadores.

Actualmente Carl Goldemberg publica una columna en el Diario

El Nuevo Día, sobre temas ambientales de mucho interés.