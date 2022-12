Cincuenta mil estudiantes reprobados

Para escribir de forma imparcial, habría que dejar de lado las emociones, pero esta vez no puedo. No terminamos de salir del escándalo de los auxilios económicos, donde se hablaba de que todos eran becados por sus buenas calificaciones (no me olvido que está pendiente la lista de los que lo han recibido), para ver que estamos lejos de esa supuesta realidad. Cincuenta mil (50.000) estudiantes reprobados es cónsono con el ranking internacional en el cuál Panamá está, lamentablemente, mal ubicada. Pero lo más preocupante de esto es qué futuro le espera a semejante cantidad de alumnos, y por lo tanto, qué futuro le espera a nuestro país. Eso, por no mencionar el costo económico, social y emocional de semejante desastre.

El Gobierno empezó plantando la bandera de la educación, lo cual nos hizo pensar que el presidente sería un estadista con una visión de futuro. Por un momento, dejemos de lado el gigantesco problema de la Caja de Seguro Social, el de la falta de empleo, el de las aceras destruidas, el de los hospitales que llevan años sin ser terminados, el de los auxilios económicos, los PH que explotan, los préstamos para pagar planillas, y podría seguir... todo, porque la educación es el futuro del país.

Y me pregunto: ¿qué está pasando? Hace unos años se intentó hacer una escuela modelo como ejemplo para que luego fuera replicado. Se le dio acceso a los alumnos a Internet, y se comenzó un programa donde realmente la educación fue una de las estrellas, pero aquí, con cada Gobierno que llega, nos mudamos de país: todo empieza de cero. No se analiza casi nada de lo que se ha venido haciendo y tienen la osadía de decir que la educación es la estrella.

No nos engañemos, si a estos jóvenes no les damos la oportunidad de recibir educación de primera clase, el futuro del país está comprometido. La gente joven está remando cada día más duro. Ojalá el timón lo conduzca la gente más capacitada para educar y mostrarles dónde poner el esfuerzo para llegar a buen destino.