El panameño es un pueblo noble, generoso y solidario. Lo hemos demostrado en catástrofes de la naturaleza y hemos dado muestra de nuestra unión cuando así lo ha ameritado el país, como en la Cruzada Civilista (hace años), la JMJ y ahora lo estamos haciendo en la pandemia.

Ahora es tiempo de llevar esperanza y con firmeza, llevar nuestro compromiso a otro nivel. Lo estamos haciendo muy bien en relación con todos aquellos que han perdido sus empleos y se encuentran en crisis. Pero podemos hacer mucho más. Crear empleos y medios de subsistencia, es una alternativa.

Está circulando un video de 3 jóvenes graduandos en Bocas del Toro, que son una inspiración, y caminan 3 kilómetros, cruzan un río y caminan otro kilómetro más montaña arriba para llegar a un ranchito improvisado y un celular que a veces no tienen dinero para comprar una tarjeta y poder tener acceso a internet para recibir sus clases a distancia, cuando los demás estamos muy cómodos en nuestras casas con todo lo necesario, sin carencias.

¿Por qué las autoridades y las empresas de telecomunicaciones no dotan de alternativas tecnológicas a estas comunidades para que surjan?

Hacer un análisis de ingreso de estos residentes y enseñarles a pescar, o sea, a tener un ingreso que les permita avanzar.

Nadie quiere nada regalado. Pero quieren dignidad para salir adelante. Una estrategia para generar electricidad, caminos accesibles, capacitación para los padres y huertos que generen suficiente alimentación sería una gran solución.

No idolatremos a un dios de dinero, ni seguridad económica. Sigamos aquellos aspectos de un dios de bondad, de fortaleza, de solidaridad y amor.

Un camino al futuro, pensando en aquellos que, al nosotros tenerlo todo, ellos carecen de lo básico.

Se requiere un compromiso para sacar adelante nuestro país, por ende, nuestra humanidad.

Seamos parte de una solución, no de una actitud apática de indiferencia.

Impulsemos aquello que lleve esperanza y hagamos campaña para que aquellos hogares que puedan dar posada a estudiantes de estas provincias, que se quieren superar, puedan tener las herramientas necesarias para culminar su preparación. Son el futuro de Panamá. Son nuestro futuro.

¿Cuántos hogares de adultos mayores, la mayoría en soledad, no pueden aprovechar esta compañía? ¿Cuántos hogares con niños no se beneficiarían con ellos?

Las empresas que con sus programas de responsabilidad social empresarial pueden ser pilares de la educación.

Los clubes cívicos pueden aportar para esta causa sus lugares de campamentos de veraneo, ahora vacios para albergue ocasional o seminarios.

Las iglesias y otros grupos, tienen centros de retiro, de esparcimiento que ahora están cerrados, y pueden ser una puerta al futuro de estos estudiantes.

Seamos instrumentos de luz al que lo necesita. Digamos presente a tantos cientos de personas que no pueden apoyarse en sí mismos, que necesitan una mano amiga para salir adelante.

Seamos protectores del medioambiente, de los adultos mayores, de la educación, de los valores familiares.

No dejemos que el planeta se desvanezca porque no hicimos nada.

El documental David Attenborough, en Netflix nos enseña mucho y nos muestra una realidad que no podemos apartar.

Jubilada.