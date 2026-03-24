Respiro

La gente anda arisca con el tema del bioetanol, pero un sabelotodo pide darle un voto de confianza al proyecto, sobre todo porque puede ser de gran ayuda para darle un respiro al bolsillo, que tanto lo necesita.

Producción

Eso sí, como bien expuso en las redes el "boss" de Super Carnes, se deben establecer mecanismos que promuevan la producción nacional, incluyendo la participación activa de productores de caña.

Espalda

Me cuenta un intenso que ya tiene la espalda jodida de estar sentado esperando que el MP le dé una ojeada a las acusaciones contra la excampeona anticorrupción.¿O tiene buen padrino o mucha suerte?

Descaro

Hay gente descarada y luego está la sarta de manzanillos que usan el nombre de El Loco para tratar de conseguir favores. Y lo más cuestionable es que lo único que buscan es su beneficio personal.

Imagen

Un necio comenta que ahora que los chinos dejaron los puertos se espera que su imagen mejore, sobre todo porque en los últimos meses su reputación se ha visto salpicada por los decomisos de sustancias ilícitas.

Verano

Me dice un vidajena que el Verano Canal de este año estuvo basiquito. Tomando en cuenta que es uno de los espectáculos insignias de cada temporada seca, la gente esperaba muchísimo más. ¡Mira tú!