Desarticulan red de tráfico ilícito de personas que operaba en 4 provincias

Unas 20 personas de nacionalidad panameña, entre ellas 9 mujeres, fueron aprehendidas la madrugada de este miércoles por su presunta vinculación con una red de crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes.

Los sospechosos fueron aprehendidos en medio de la operación “Alborada”, durante la cual se efectuaron 23 diligencias de allanamiento y registro en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí.

Además de los aprehendidos, también se incautaron tres vehículos, siete paquetes de presunta sustancia ilícita y diversos documentos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Los miembros de esta red utilizaban rutas clandestinas para evadir controles policiales mediante una logística cuidadosamente elaborada.

Entre su modus operandi se encuentra el alquiler de vehículos para transportar personas, dificultando así el rastreo de las operaciones.

El Senafront detalló que mediante la investigación preliminar que se estableció que la organización contaba con roles claramente definidos.

Había conductores encargados del transporte terrestre, guías que dirigían a las personas por rutas irregulares, facilitadores que gestionaban hospedajes temporales y colaboradores logísticos responsables de coordinar recursos y movimientos.

Los presuntos implicados en esta red de crimen organizado en las próxinas horas será presentados ante un Juez de Garantías para que se les apliquen las medidas correspondientes.

Durante la acción, adelantada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Servicio Nacional de Migración y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos,