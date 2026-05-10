Mariano Rivera ahora es 'salsero': Presenta línea de salsas inspirada en su Panamá

El mejor cerrador de todos los tiempos, el panameño Mariano Rivera, lanzó recientemente una línea de salsas inspiradas en la sazón de su Puerto Caimito.

Las salsas Mo's Heat tienen los nombres de los lanzamientos que durante su brillante carrera con los Yanquis de Nueva York dominó. Se trata del "The Sinker", "The Cutter" y "The Curve".

Rivera dejó muy claro que su historia no empezó en los estadios sino mucho antes en su natal Puerto Caimito.

En este sentido dijo que mucho antes del béisbol, aprendió en Puerto Caimito lo que importa: trabajar duro, ser humilde y honrar tus raíces.

"No importa a dónde me llevó el juego, siempre he sido ese chico de Panamá, llevando a mi país conmigo a cada paso del camino", destacó.

Rivera asegura que cree que un verdadero legado no es sólo lo que logras sino lo que compartes.

"Mo's Heat viene de ese lugar y no podría estar más emocionado de compartirlo con todos ustedes. El sabor, la historia, el fuego... y el amor de donde vengo" señaló.

Desde que se retiró de las Grandes Ligas, el panameño se ha volcado a sus obras sociales y a sus negocios.

También es conocido que Rivera tiene una concesionaria de autos de la marca Toyota en los Estados Unidos.