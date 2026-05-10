Eduar Blanco, de 28 años, se convirtió en una víctima más de la violencia que impera en la provincia de Colón este fin de semana.

Todo inició el sábado cerca de las 5:00 p. m., cuando se escucharon varios disparos en la calle L, en la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal.

Blanco recibió múltiples disparos en su cuerpo: en tórax, abdomen y espalda.

La víctima fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional y trasladada hacia la sala de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para que recibiera atención médica.

Sin embargo, a las 8:13 p. m. del mismo sábado, se informó del deceso de Blanco en ese nosocomio.

La investigación preliminar señala que, en la calle L, el hoy occiso sostuvo una discusión con otra persona y luego se inició una persecución en la que un sujeto desconocido le hizo varios disparos.

Se inició la investigación por este caso de homicidio en la provincia de Colón.