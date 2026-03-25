La empresa Aecom USA, INC. fue nuevamente contratada para una asesoría técnica y estratégica para el desarrollo de ingeniería de 20% del tramo del ferrocarril entre Albrook y Sajalices.

De esta nueva consultoría deberá salir el diseño del quinto puente sobre el Canal de Panamá, que será de uso exclusivo de la línea ferroviaria.

El alineamiento preliminar del puente se ubica inmediatamente al norte de Gold Hill, en el lado este del Canal, y de Zion Hill, en el lado oeste.

Para el desarrollo de la ingeniería de la obra se requiere recopilar información existente, realizar análisis geológicos y geotécnicos, para evaluar las condiciones del terreno y las condiciones geotécnicas en el alineamiento propuesto y en posibles alineamientos alternativos.

Registros históricos y recientes de la Autoridad del Canal de Panamá sobre las condiciones geológicas y geotécnicas en el área del proyecto, serán cruciales para la ubicación y diseño de las cimentaciones y estribos del puente.

También, la empresa realizará estudios sísmicos en la zona y evaluará el riesgo de desplazamientos por fallas, para determinar el potencial de la Falla Pedro Miguel, que pasa cerca, de producir ruptura superficial primaria durante sismos de gran magnitud.

Se evaluará el perfil del terreno, en la ubicación propuesta por Aecom, para establecer la longitud total del puente.

Adicional, se evaluarán diferentes tipos de puentes y configuraciones que sean recomendadas y estructuralmente eficientes para el cruce previsto.

Por ser en el Corte Culebra debe ser una estructura similar en longitud al Puente Centenario y, por tanto, menos largo que el Puente de las Américas.

Otro aspecto a tomar en cuenta será el peso que soporte, teniendo en cuenta que el ferrocarril además de llevar pasajeros, también transportará carga.

El costo del puente también será evaluado. Se comparará de manera paramétrica con otros puentes similares existentes.

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Se advierte que cualquier cifra o valor de costos incluido en el documento es únicamente referencial.

Lo que se ha previsto hasta el momento es que el puente tenga una luz principal entre 420 y 500 metros. La del Puente Centenario es de 420 metros.

Albrook-Sajalices

Aecom apoyará en la preparación de requerimientos técnicos que sirvan de base para la licitación de la ingeniería de detalle y construcción de obra civil de la primera fase del ferrocarril.

El costo de la consultoría asciende a $4.17 millones, que cuenta con una certificación de financiamiento garantizado emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas por $549 mil.

La empresa Aecom tiene a su cargo la asesoría técnica del Plan Maestro del Ferrocarril Panamá-David-Frontera por la que firmó un contrato por $2.9 millones.

Las expectativas de la Secretaría Nacional del Ferrocarril es que en este año se pueda llevar a licitación la primera etapa de esta obra, para lo cual se adelantan otros estudios técnicos.