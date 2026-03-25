El corregimiento de Don Bosco, en el distrito de Panamá, contará próximamente con policentro de salud, cuya licitación ya ha sido puesta en marcha por el Ministerio de Salud (Minsa).

De reciente creación, en esta división geográfica del este de la capital, se ubica un centro de atención primaria de la Caja de Seguro Social (CSS), en Plaza Tocumen, y cerca de esta, la policlínica J.J. Vallarino.

No obstante, el Minsa no cuenta con ninguna instalación y la más cercana sería el policentro de Juan Díaz.

El objetivo es que la población que no cuenta con seguro social de este corregimiento tenga acceso a atención, teniendo en cuenta que cada día aumenta.

Además, se busca incorporarla a programas, como el de promoción de salud comunitaria, salud sexual y reproductiva, niñez y adolescencia, escolar, adolescente, embarazo, salud de adulto y adulto mayor, entre otros.

La ubicación sería donde antes estaba la antigua piquera de Don Bosco.

Hay que recordar que cerca de ese terreno queda el Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (Iendi), que brinda estimulación temprana a bebés e infantes y que es regentado por el Minsa.

El precio de referencia de la nueva instalación del Minsa asciende a $28.5 millones y su construcción se contempla que dure dos años.

La reunión previa, que es importante para conocer el avance de la licitación, fue programada para el martes, 7 de abril.

Un mes después, el 7 de mayo debe realizarse la entrega y propuestas económicas.

En Don Bosco habitan más de 48 mil personas, de las que más de 11,600 son menores de 19 años de edad y cerca de 10 mil tienen más de 60 años.