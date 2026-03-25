Boxing Summer Fest es una oportunidad para los nuevos talentos

El excampeón mundial Anselmo "Chemito" Moreno sostiene que en su carrera tuvo 84 peleas como abreboca; luego hizo 174 en el boxeo aficionado. Experiencia y vivencia que le ayudó mucho en su carrera profesional, a coronarse y luego defender su título en 12 ocasiones de forma exitosa.

"Me ayudó bastante la cantidad de peleas aficionadas. A obtener experiencia arriba del ring, no tener nervios, saber caminar en el ring, moverme en cada combate", dijo el excampeón mundial.

"Chemito" Moreno, que reinó en los pesos gallos (118 libras), sostiene que ese recorrido en el boxeo aficionado (olímpico), es la oportunidad que quiere brindar a los jóvenes prospectos que inician en el boxeo, por eso el motivo de la velada "Boxing Summer Fest", que organiza la empresa Laguna Premium Boxing este viernes en el Parque Francisco Arias Paredes (diagonal a la Alcaldía de Panamá) a partir de las 6:00 p.m.

Moreno explicó que el pesaje es abierto y será el mismo viernes (mañana) a las 8:00 a.m. en el gimnasio Pedro "El Rockero" Alcázar en Curundú.

Posteriormente a las 6:00 p.m. arrancarán las peleas en el Parque Francisco Arias Paredes, totalmente gratis, abierto al público para que la afición puedan apreciar el nuevo talento, donde se estima pudieran darse entre 15 o 20 peleas.

Laguna Premium, se ha enfocado en el boxeo olímpico (amateur), debido que en el extranjero la competencia es fuerte, pugilistas con más de 100 peleas en el amateur, mientras que en Panamá suben a los chicos con 20 y 30 peleas. "No es justo, pienso que hay que darle más oportunidad a los boxeadores", ripostó Moreno.

"Los muchachos están dando el paso muy verde (al profesionalismo) no sé qué piensan los entrenadores, le dan el pase al profesionalismo a los boxeadores con 10, 20 y 30 peleas. Están muy verdes, ellos deberían subir al profesionalismo con por lo menos 80 o 90 peleas", expresó el excampeón mundial.

Para la velada Boxing Summer Fest", se tiene confirmada las cuadras de boxeo como: Panthers Boxings, Policía Municipal, Furia del Este, Más que Vencedores, la cuadra del excampeón Guillermo "Felino" Jones, entre otras cuadras que quieren participar.

"Las puertas están abiertas para todas las cuadras", reiteró Moreno.