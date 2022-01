¿Corrupción en tiempos de pandemia?

La Diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha dado a conocer, según audio y video que circula, casi viral, en el país, supuestos grandes negociados que se ha hecho con empresas que, según se dice, disfrazadas con directivos extranjeros, en el fondo, sostiene la Diputada, son autoridades del Ministerio de Salud las que están involucradas.

Leamos trascripción, literal, en parte, de lo dicho por la Diputada Zulay: “Ustedes saben que el Presidente Nito Cortizo dijo que va a dar más de dos millones de hisopados, de a dedo, porque

como estamos en un estado de emergencia, aquí no hay licitación, y que hay empresas que se están beneficiando y, por supuesto, como las actas fueron cerradas por diez años, esta bien hazlo, pero siempre quedan rastros. Dicen que en el delito siempre se dejan huelgas. Y por supuesto ya me mandaron todos los hisopados que trajo la compañía (…) eh…donde ellos se han ganado 40 millones de dólares que le ha pagado el Gobierno Nacional, viene otra que le van a adjudicar pero nos dimos cuenta de algo y aquí esta donde nosotros sacamos la información a través de aduanas y nos dimos cuenta que la compañía …..en la prueba Sofía el hisopado cuesta 15 dólares aproximadamente y lo vendieron en 85 dólares en el aeropuerto internacional, estamos hablando que tuvieron ganancia de 60 dólares por cada hisopado. También les dieron la prueba RTHDA. Adivinen en cuanto la traían y la declararon?: 6 dólares con 5 centavos y la vendían a 85 dólares. Es decir que la ganancia fue de 79 dólares. El Gobierno les paga 40 millones. Ellos tienen ganancia en la prueba Sofía de 60 dólares por hisopado y 79 dólares de ganancia de RTHDA. Si hablamos de dos millones de pruebas que a ellos se les ha dado, a 40 millones de dólares. Adivinen, 79 por dos millones, se han ganado casi 158 millones de dólares. 60 dólares que se han ganado por la prueba Sofía, dos millones, son ciento veinte millones, o sea que se han ganado 278 millones de dólares más los 40 millones de dólares y no pagan impuestos (…). “Nosotros sabemos quiénes del

Ministerio de Salud están detrás”.



De ser ciertas las aseveraciones de la Diputada Zulay Rodríguez, no cabe duda alguna que nos encontramos ante escándalos de enormes niveles de corrupción, mayúsculos, de acentuados ribetes y que obligan e imponen, al máximo jerarca del Ministerio Publico e, igualmente, a la Corte Suprema de Justicia, a tomar cartas en el asunto, de manera que sin importar quién caiga, se hagan las investigaciones de rigor hasta dar con los autores de dichos actos.

No cabe duda que la pandemia (o plandemia) vino a significar, para muchos gobiernos, sobre todo para los que optaron por el carácter autoritario y dictatorial, marginando la vigencia y eficacia de los derechos y libertades ciudadanas, el mejor escenario para desplegar el chantaje, el robo descarado y la especulación perversa con el erario público, a las arcas del Estado y que, bajo el ropaje de un estado de emergencia, de este modo, con el respaldo mediático en la siembra del miedo y del pánico en la población, han hecho los grandes negociados y los grandes contubernios que, históricamente, hemos conocido en el país. Con la agravante que se ha traficado con el miedo, dolor y luto de la población.

No puede ser cierto que, pretextándose el pánico, el miedo, el terror frente al coronavirus (Covid/19), haya sido empujada toda una población a hacerse pruebas de hisopados, hoy científicamente

tachadas de inservibles, ineficaces o ineficientes para determinar efectivamente el virus. Pruebas éstas que para el pueblo panameño, representan costos que afectan, ostensiblemente, la economía de sobrevivencia de miles y miles de hogares en este país.



Reitero, son investigaciones que, ineludiblemente, tienen que darse, porque de otra manera, el discurso del “ Vacúnate” recibirá su estocada final y pasará a la historia más reciente de nuestro país,

como una gran farsa plagada de intereses mezquinos y venales. Y, peor aún, el más reciente discurso de los miles y miles de contagios diarios, que le ha permitido al sector gubernamental presionar aún más a la población a fin de que concurra a los centros de hisopados a hacerse los exámenes o pruebas PCR o de antígenos, frente a las denuncias públicas de la Diputada Zulay Rodríguez, parece encontrar en las mentes inteligentes una clara explicación del por qué tanto apuro en que el pueblo concurra a hacerse tales pruebas y el por qué, del mismo modo, la supuesta obligatoriedad para los funcionarios públicos a fin de que se vacunen o presenten, los lunes de cada semana, a partir del 28 de enero del año en curso, una prueba de que no padecen Covid/19, es decir, que no está contagiados. Dios bendiga a la Patria!