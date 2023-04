De Ricardos

Recientemente, durante un evento promovido por el Tribunal Electoral, se encontraron dos de los candidatos que aspiran llegar al solio presidencial en el 2024. Uno de ellos expresó una frase que refleja armonía, respeto y más que nada, madurez política.

Truco mediático o no, debe ser valorado como un llamado a la reflexión. La pugna por el poder no debe ni puede convertirse en una riña de patio.Dentro de toda democracia imperfecta, se nos da la oportunidad de escoger a nuestros gobernantes y hasta de equivocarnos al hacerlo.

Desde el momento que Ricardo Martinelli Berrocal comenzó a marcar en las encuestas, sus adversarios se han abalanzado contra el expresidente, cual gallinazos encima de la carroña. Ninguno se ha preocupado con subir sus números a través de propuestas cónsonas con la realidad que vive el país. Se ha llegado hasta la manipulación de la opinión pública y sin mediar sentencia, lo han condenado culpable, antes de concluido un debido proceso.

El pueblo pide un cambio. Nadie quiere repetir el desastre del quinquenio bajo Varela y mucho menos cinco años más con el PRD. La gente lo que quiere, es tener un servicio de agua en todo el territorio nacional, ante todo seguridad en las calles y más que nada, mejorar su calidad de vida y la de los suyos. De allí debe partir la oferta electoral. ¿Como pretende cada aspirante, resolver estos problemas que acongojan al panameño?

La descalificación siempre es la salida fácil, viendo la paja en el ojo ajeno. Por ello, criticar la acción de Ricardo Alberto Lombana, no es lo propio. Debemos dar muestras de nuestra hidalguía, hasta en la guerra.

Antes que miembros de cualquier partido político, somos panameños. La empatía no es debilidad, muy por el contrario. Yo difiero de la manera que se condujeron las recientes elecciones internas de mi partido, Cambio Democrático. Pero ello no me da el derecho a lanzar epítetos en contra del Licenciado Roux y quienes lo apoyan.

Caben los recursos que pone la ley a nuestra disposición para rectificar aquello con lo que no concordamos. El Tribunal Electoral deberá jugar el papel para el que fue instituido y demostrar que no está parcializado, a fin de que todos podamos confiar en los resultados que sean emitidos luego de culminadas las elecciones del 5 de mayo del 2024.

Los invito a todos a aplaudir el gesto de caballerosidad de Lombana hacia Martinelli. Igual debe ocurrir entre el resto de los candidatos. No podemos volver a los tiempos de 1968, que hasta muertos dejaron esa contienda electoral. Ello dio pie, días más tarde, a vernos sumidos dentro de una larga dictadura militar.

Si de verdad es cierto que la historia se repite en espiral, pongamos nuestras bardas en remojo y no permitamos caer en un retroceso político, ya que económica y socialmente estamos en panga.

Llegó el tiempo de reconstruir, de lograr el Panamá que todos anhelamos.Y si es un Ricardo el que clama el pueblo, que así sea. Pues no vayamos en contra de esa voluntad.

