Del virreinato 2014-2024 a la República de Panamá

El 1 de julio 2024 nacerá nuevamente la REPÚBLICA de Panamá, dijo el presidente Mulino en el acto del Congreso ANFICTIÓNICO de la Cancillería, y decimos nosotros, que nacerá la República después de haber sido sepultada cruelmente por dos villanos, que reinaron al istmo panameño del 2014 al 2024 en calidad de virreyes impuestos por la tirana de Santiago de Compostela, mediante artificios electorales dudosos, como fue antes de 1821, fecha a la que nació la primera República panameña el diez de noviembre en la heroica Villa de Los Santos hará este año 2,436 meses.

Aunque en realidad ese día también se va Luis XVI y María Antonieta (la forastera) del siglo XXI, sin ser guillotinados y llega asi la República en las manos y mente del electo presidente Mulino.

Luis XVI y María Antonieta lo único que supieron hacer muy bien fue bailar amorosamente durante todo el quinquenio.

En sus últimos días antes de irse dejó al pueblo de su madre y familiares sin agua potable y sin seguridad, por culpa de sus incompetentes pajes del agua y la seguridad nacional. Amén del pillage de ETESA y la Contraloría popular.

Tanto el virrey Cachaza como Luis 16 enviaron sus dos partido al patibulo, ya que hicieron sus peores resultados históricos y terminaron como la Coalición de Remón en el siglo pasado: ¡Fenecidos!

Dios quiera que nunca terminen como Remón, pero a veces la historia y su absurdo son crueles. Lo mejor es rezar por ellos.

Felizmente el pueblo panameño el cinco de mayo pasado, se tomó el poder con sus propias manos y por más de doscientos mil votos escogió al mejor de los candidatos que es el nuevo Presidente 2024-2029.

Casi que regresamos a la elección diáfana del 2009 cuando se eligió al Presidente de la República en donde gobernó como ministro, el hoy Presidente del 2024 al 2029.

El actual Presidente dispone de dos triunfos: haber participado al gobierno con la mayoría presidencial única y más alta desde 1994, en el cargo más difícil de un gobierno de turno, y además haberse elegido como el segundo más votado después del Presidente electo del periodo 2009-2014.

Su veta Republicana y su esencia Democrática está demostrada desde la Cruzada Civilista en tiempo de los militares golpistas y anti Republicanos por excelencia. Algo que ya quedó en el pasado histórico de Panamá.

El sábado 22 de junio pasado nuestro nuevo Presidente republicano conmemoró el aniversario número 198 del inicio del primer Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá, para así confirmarnos que es Republicano de cepa y Democrático por convicción, no importa lo que el destino le depare en su caminar por su vida política.

En su discurso pronunciado ante la Sociedad Bolivariana de Panamá que preside su actual Vice Ministro de la Relaciones Exteriores panameñas, el Presidente electo se refirió en los siguientes términos: "En nuestro gobierno 2024-2029 volverá el Republicanismo", que eran justamente las aspiraciones de Simón Bolívar en contra del Virreinato español de 1502 a 1821 en Panamá.

En un régimen pseudo presidencial anacrónico como el nuestro y el de la mayoría de los países hispanoamericanos, en donde el principio del multipartismo es una injuria al presidencialismo clásico nacido en los EE.UU. en 1776, mucho antes de la Revolución Francesa y la República europea, el presidencialismo bipartista es el que mejor define la legitimidad del mandato y la gobernabilidad entre dos partes, y no en el popurrí de nuestros regímenes presidenciales absurdos como el nuestro en donde hay cinco grupos al igual que en toda Europa.

Incluso la segunda vuelta es otra aberración en el régimen presidencial clásico de corte EE.UU.

Difícil ponerse bien de acuerdo en un hemiciclo tan heterogéneos como los nuestros, por la influencia del multipartismo europeo.

Laboulaye, Constant, Considérant, etc ya debatieron esta ambigüedad, al igual que lo hicieron Bolívar y Madison. Es un tema aún no resuelto dos siglos más tarde en todo el universo: entre BIPARTISMO y Multipartismo en regímenes presidenciales puros y originales.

Amalgamar los conceptos europeos antiguos con los conceptos presidencialistas del origen de EE.UU. ha sido un error histórico que ha creado mucha inestabilidad para nuestras democracias subdesarrolladas, que se ven obligada a imitar las experiencias europeas de siglos atrás.

Resolver este paradigma absurdo está pendiente desde los tiempos de Laboulaye, el gran defensor del BIPARTISMO presidencial americano, incluso en Europa.

¿Entonces como medir la legitimidad ante tantos avatares de nuestros regímenes políticos pseudo presidenciales clásicos o "Made in USA"?

Nosotros sólo vemos en un país como el nuestro la diferencia de votos entre el primero y segundo candidato (siguiendo las lecciones de K. Arrow) a falta de una segunda vuelta que en verdad no resuelve nada, si no más bien lo que hace es empeorar las cosas. Un ejemplo: Francia en donde se inventó la segunda vuelta presidencial por De Gaulle en 1962 aproximadamente, no está muy claro que esa segunda vuelta haya resuelto esas discrepancias del régimen avatar galo de Semi presidencial a multipartismo, la prueba es su torneo electoral de inicio de julio 2024 y el estado de desasosiego en que se encuentra ese país este año, al cumplir 62 años de haber implementado la segunda vuelta.

En el Caso panameño de 1994 al 2024 tenemos el balance de votos entre los dos primeros candidatos: (Aquí sólo aparece el #1 el Presidente electo cada vez)

1-Pérez Balladares + 44,395 votos + 4.16%+

2-Mireya Moscoso + 89,070 votos + 6.99%

3-Martín Torrijos* +248,340 votos +16.60%

4-Ricardo Martinelli +355,106 votos +22.38%

5-Juan C. Varela +142,934 votos + 7.71%

6-Nito Cortizo ** + 46,299 votos + 2.50%

7-José R. Mulino +219,195 votos + 9.40%

+Porcentaje del total de los votos emitidos.

*Esta elección fue secuestrada legalmente al no disponer Endara de los subsidios electorales de Solidaridad que lo postuló, toda vez que el patrón de Solidaridad era el tío del Vicepresidente de Torrijos Espino. Así que en buena lid y ponderando el resultado de Mulino lo hacemos acreedor al segundo puesto del más votado de los presidentes de Panamá después de Martinelli.

**Cortizo es el menos votado en % relativo de todos los 7 Presidentes entre 1994-2024. E igualmente el peor quinquenio durante esos 30 años.

Estos resultado prueban que efectivamente Martinelli y Mulino han hecho los mejores resultados en votos a favor de la centro-derecha versus el PRD, Sindicalistas y Libre Postulación.

Mulino superó con creces a Varela en su elección presidencial: 2014 vs 2024 por casi 77,000 votos.

El binomio Roux-Blandón son en efecto los responsables de que el presidente Mulino no haya superado a Torrijos en votos. Ellos cargarán esa falta grave hasta su muerte. Ambos deberían declinar seguir gobernando sus respectivos partidos políticos por su enorme fracaso del 2024.

Es por culpa de ellos que el presidente Mulino tiene que acudir a un gobierno de unidad nacional. Ambos deberían retirarse de la Centro Derecha e ir a probar mejor suerte en otras tiendas, porque acá deben ser repudiados por sus errores garrafales y su falta de visión política acertada en cada ocasión presidencial. Llevan más de 10 años perdiendo.

Ellos forzaron al Presidente electo a resolver a través de un gobierno de "unidad nacional" al estilo alemán.

No obstante y dentro de las posibilidades de nuestro anacrónico y absurdo presidencialismo multipartista, tenemos que reconocer que entre siete candidatos haber obtenido mucho más que un tercio (34.23%) de los votos en una única vuelta es un gran logro para el presidente Mulino. En la elección de Torrijos en el 2004 sólo eran 4 candidatos y con arreglos estratégicos un poco irregulares aunque legales 100%.

Dicho esto queremos hacerle un llamado a ciertos periodistas que tratan de desvirtuar el triunfo de Mulino a través de indebidos comentarios, al afirmar que sólo tiene la legitimidad del 35% de los votantes, pero es que en un tal régimen obsoleto "presidencial a multipartismo a una sola vuelta como el nuestro, es casi imposible llegar al 50.1%.

Solo Martinelli pudo en el 2009 obtener una mayoría del 60.11% sin por lo tanto obtener la mayoría parlamentaria por culpa justamente del aberrante presidencialismo multipartista, en lugar del clásico presidencialismo BIPARTISTA.

Le hacemos llegar este escrito al Dr. Miguel Antonio Bernal Villalaz en su calidad actual de Asesor Constitucional auprès del Presidente de la República, tal como fue designado recientemente.

