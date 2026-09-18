Diplomado en Periodismo Bancario, un legado que trasciende

Formar periodistas para comprender mejor la banca y explicar sus complejidades a la sociedad: ese es el valor de una iniciativa que ya llega a su séptima edición

Sin lugar a dudas, la innovadora propuesta del Banco Nacional de Panamá de crear un diplomado especializado para periodistas y comunicadores sociales ha trascendido el aula y se ha convertido en un importante aporte a la formación profesional del gremio periodístico.

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Hoy, esta iniciativa alcanza su séptima edición bajo el título “Diplomado en Periodismo Bancario para el Desarrollo Sostenible”, una propuesta que combina conocimientos financieros, herramientas periodísticas y una visión moderna de la banca frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales del país.

Como periodista, reconozco que abordar temas financieros y bancarios no siempre resulta sencillo. Se trata de un campo técnico y especializado, lleno de conceptos, estadísticas, regulaciones y términos que requieren preparación para poder ser interpretados correctamente y, sobre todo, explicados de manera clara a la ciudadanía.

De allí el valor de esta iniciativa del Banco Nacional de Panamá, que brinda a los periodistas la oportunidad de ampliar sus conocimientos y comprender mejor el funcionamiento de una actividad que tiene una enorme incidencia en la economía nacional y en la vida cotidiana de los panameños.

La alianza entre el Banco Nacional de Panamá y la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) ha hecho posible el desarrollo de este programa académico. En esta séptima edición participan 22 periodistas y comunicadores sociales de diferentes provincias del país, quienes reciben clases presenciales y virtuales durante casi cuatro meses, con la participación de destacados profesionales y especialistas de ambas instituciones.

Son 100 horas de formación, distribuidas entre jornadas presenciales los sábados y clases virtuales los miércoles, en las que docentes del Banco Nacional y de la USMA comparten sus conocimientos y experiencias en distintas áreas de la actividad bancaria.

Durante el diplomado se han abordado temas como los fundamentos del sistema bancario, políticas macroprudenciales de estabilidad financiera, estadística, el rol del Banco Nacional como organismo financiero del Estado, auditoría financiera, derecho bancario, corresponsalía bancaria, mercado bursátil, fideicomisos, mercado de valores, cumplimiento y sanas prácticas, gobierno corporativo, seguridad de la información bancaria, inteligencia artificial y desarrollo sostenible corporativo.

Uno de los conceptos que adquiere cada vez mayor relevancia es el relacionado con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), que hoy forman parte de las nuevas tendencias de sostenibilidad y de la manera en que las instituciones financieras entienden su responsabilidad frente a la sociedad.

Todo este conocimiento representa mucho más que horas de clases. Significa dotar a los comunicadores de mejores herramientas para interpretar una realidad económica compleja y convertirla en información útil, comprensible y responsable para la población.

Hablar del diplomado también es hablar del Banco Nacional de Panamá, un banco con historia y responsabilidad nacional, una institución que nació prácticamente con la República y que acumula 122 años de historia al servicio del país.

Su papel trasciende el de una institución bancaria tradicional. El Banco Nacional actúa como agente financiero del Estado, maneja cuentas del sector público, procesa pagos gubernamentales, custodia reservas de liquidez de entidades oficiales y desempeña un papel fundamental mediante su cámara de compensación, facilitando el intercambio de fondos entre los bancos del sistema.

Es hoy una institución robusta, que compite bajo altos estándares de la banca moderna, pero que conserva una característica que la distingue: su responsabilidad social y su presencia en comunidades donde, muchas veces, otras instituciones financieras no llegan.

En su Informe de Sostenibilidad 2025, el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, destacó que la institución cuenta con 96 sucursales a nivel nacional y que aproximadamente el 25% son deficitarias. Aun así, el banco mantiene su presencia en distintos puntos del país, reafirmando su compromiso de atender a la población y servir a su “majestad, el cliente”, incluso en comunidades apartadas.

Ese componente social adquiere especial significado cuando se observa la banca no solamente desde la perspectiva de los números, sino también desde su impacto en las personas, las comunidades y el desarrollo nacional.

Por eso, este Diplomado en Periodismo Bancario representa mucho más que un programa académico. Es una apuesta por el conocimiento. Es una inversión en el periodismo especializado.

Y, sobre todo, es una contribución para que los ciudadanos puedan recibir información económica y financiera mejor explicada, contextualizada y sustentada.

Para quienes participamos en esta séptima edición, cada clase representa la oportunidad de descubrir nuevas herramientas y comprender, de primera mano, el complejo mundo de la banca y las finanzas.

Al final, el verdadero impacto de este esfuerzo no quedará solamente en quienes recibimos el certificado. Se reflejará en las historias, entrevistas, reportajes y noticias que cada periodista llevará a los medios de comunicación y, a través de ellos, a miles de panameños.

Ese es quizás el mayor legado de esta iniciativa: convertir conocimiento especializado en mejor información para la sociedad.

Y en ese propósito, el Banco Nacional de Panamá y la USMA hacen un valioso aporte al periodismo panameño.

Un aporte que nos permite comprender mejor por qué esta institución, con más de un siglo de historia, sigue siendo motivo de orgullo para Panamá y hace honor a su lema:

“Grande como Tú”.