Embajador Kevin Cabrera le da unas sugerencias a su homólogo chino en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reavivó el pulso diplomático al calificar de inaceptables las presiones emitidas por la embajada de China contra los diputados panameños que sostuvieron encuentros con representantes de Taiwán.

Las decisiones de agenda internacional de los diputados responden de forma soberana a los intereses de Panamá y no deben estar sujetas a coacciones externas de Pekín, ha subrayado el diplomático estadounidense.

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"Panamá es un país con una democracia, es soberano y las personas aquí pueden hacer sus propias decisiones", dijo durante un evento este viernes.

Añadió: "Yo sé que en China no están acostumbrados a eso ahora mismo no dejan que las personas en su propio país puedan viajar, pero de nuevo, yo sé que el nuevo embajador estará aprendiendo".

Por otro lado, Kevin Marino Cabrera también dijo: "Una de las cosas también que quisiera enseñarle también es que mira, solo se pone un botón, no dos botones, yo sé que en su foto no ha aprendido quizás, como que se ponen los trajes, quizás esté aprendiendo pronto".

"Y además estuve muy entusiasmado, que veo que está posteando en español, ya que ha dicho que no habla español, habla portugués, quizás pueda instruirte un poquitico y no ser ignorante culturalmente", agregó.