MOCA confirma reunión entre Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli, pero aclara: "Escuchar no es pactar"

El Movimiento Otro Camino (MOCA) emitió un comunicado firmado por su secretario general, Mario Pinzón, en el que confirmó la veracidad del encuentro entre su presidente, Ricardo Lombana, y el presidente del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, tras publicaciones en distintos medios.

La agrupación política enfatizó que dicha conversación forma parte de un ciclo de acercamientos con presidentes de otros partidos políticos y expresidentes de la República y descartó que se trate de un pacto electoral.

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"Este encuentro no constituye un acuerdo político ni alianza electoral alguna de cara a las elecciones de 2029. La posición del Movimiento frente a la corrupción y frente a las decisiones de la justicia no ha cambiado y no va a cambiar", reitera el comunicado de MOCA.

Alerta por modificaciones al Código Electoral

Según el comunicado de MOCA, la decisión de entablar conversaciones con diversos sectores responde a la alerta por una serie de modificaciones propuestas dentro del paquete de reformas al Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional, las cuales, a su juicio, atentan contra la equidad del torneo electoral:

Elevación del umbral requerido para inscribir nuevos partidos políticos y candidaturas de libre postulación, pasando del 2% al 5%.

Mantenimiento del esquema de distribución del financiamiento público preelectoral, asignando un 93% a los partidos políticos y solo un 7% a los candidatos independientes.

La propuesta de desmantelar la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) como un foro permanente de participación ciudadana y multisectorial.

Denuncian estrategia para fragmentar el voto hacia 2029

El partido advirtió además sobre el impacto de las más de diez agrupaciones que actualmente gestionan su formación ante el Tribunal Electoral (TE), sumándose a los nueve partidos ya constituidos en el país.

Desde la óptica de MOCA, la proliferación de colectivos responde a un intento coordinado por fragmentar el voto de la oposición para beneficiar a las estructuras tradicionales en los comicios de 2029.

"La fragmentación del voto de cara a 2029 favorece a quienes buscan que nada cambie (...). Escuchar no es pactar; MOCA dialogará con quien sea necesario, sin comprometer los valores y principios sobre los cuales se ha construido este movimiento", concluye el pronunciamiento.