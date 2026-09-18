Decretan reporte periódico y prohibición de redes sociales a cuatro imputados de la Senniaf por maltrato infantil

La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marlenis Boutet, ordenó un conjunto de medidas cautelares personales contra cuatro personas vinculadas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) —dos de ellas en calidad de exfuncionarios— imputadas por la presunta comisión del delito de maltrato al niño, niña o adolescente.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples celebrada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, la juzgadora acogió la petición de las defensas y dictaminó:

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Reporte los días 15 y 30 de cada mes así como la prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a las víctimas (directa o por interpuesta persona) y prohibición de acceso al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y la prohibición expresa de utilizar redes sociales.

La juzgadora argumentó que las medidas decretadas son las más adecuadas para mitigar los riesgos procesales identificados en la causa, enfocados principalmente en el peligro de destrucción de evidencias y el riesgo de atentar contra la integridad de las víctimas.

Fiscalía apela el fallo; audiencia será en octubre

Durante la sesión, los fiscales Ledye Machuca y Augusto Aguilar formalizaron la imputación de cargos contra los cuatro procesados, cuya representación legal estuvo a cargo de las defensoras públicas Ana López y Shanida López, junto al abogado particular Julián Elías Arango.

Al no concederse la privación de libertad, el Ministerio Público anunció un recurso de apelación contra el dictamen de la juez Boutet. La audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Apelaciones quedó programada para el próximo 6 de octubre a las 8:30 a.m. en la sala 2 del edificio Plaza Fortuna.

Inspección legislativa originó el caso

Las pesquisas penales se desencadenaron a raíz de una inspección sorpresa realizada el 5 de febrero de 2026 por una diputada e integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

Durante dicha diligencia, la delegación parlamentaria constató presuntas irregularidades y posibles hechos delictivos de maltrato infantil agravado en perjuicio de los menore