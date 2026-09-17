Minsa comienza a darle forma a ampliación del hospital Nicolás Solano

El Ministerio de Salud (Minsa) procedió a solicitar información de mercado para lo que será la ampliación del Hospital Nicolás Solano, de La Chorrera.

A finales de febrero, la dirección médica del hospital reveló las mejoras que se piensan realizar a la instalación por un costo estimado en más de $70 millones.

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El Nicolás A. Solano es el principal centro hospitalario público de Panamá Oeste y atiende a más de 80 mil pacientes al año.

A pesar de contar con solo 26 años de existencia, sus estructuras presentan deterioro.

Los trabajos a realizar comprenden reacondicionar el servicio de fisioterapia y banco de sangre.

Para oncología se tiene contemplado una sala de quimioterapia con 21 puestos, salas de esperas para familiares y pacientes, además de consultorio de ur53gencias y farmacia.

El laboratorio clínica también será rehabilitado, así como el cuarto de urgencias, que tendrá una sala de espera con 36 puestos.'



El hospital Nicolás Solano es de segundo nivel de complejidad. Casos de extrema urgencia que lleguen a esta instalación son trasladados a la capital.



La instalación lleva el nombre del Dr. Nicolás Alejo Solano que dedicó su vida a combatir la tuberculosis en Panamá.



En mayo de 2025, la administración del hospital comunicó que fue recibido en condiciones críticas de abandono, con múltiples deficiencias en infraestructura, equipamiento y servicios.



Es el único hospital público para atender a una población superior a las 653 mil habitantes, algunos distantes al residir en Chame y San Carlos.

El hospital es el único público en la provincia de Panamá Oeste.

Urgencias de Gineco Obstetricia se incorpora al plan de remodelación, al igual que urgencias pediátricas, con sala de espera con 18 puestos, cuatro consultorios, 8 camas de observación.

Otros servicios que se ampliarán son Imagenología y Cuidados Intensivos con 10 camas y dos adicionales de pacientes aislados.

Por otra parte, se establecerá la Unidad de Paciente Transitorio, que tendrá ocho camas.

En cuanto a las salas de hospitalización, la pediátrica tendrá 9 habitaciones sencillas y 8 dobles, al igual que la de adultos.

En el área quirúrgica se habilitarán cinco quirófanos, en tanto que los cuatro módulos de parto serán rehabilitados.

El proyecto incluye 2 elevadores nuevos y la reparación total de los existentes.

En el aspecto técnico, se incluye un nuevo sistema de climatización para todo el hospital, sumando todas las áreas que no cuentan con aire acondicionado.

También, se efectuarán mejoras al sistema eléctrico e hidrosanitario.

El proyecto incluye la habilitación de 45 estacionamientos y un área de descarga.

La idea es que la ampliación del hospital sea una realidad en un poco más de dos años, desde que inicie la construcción, además de tres años de mantenimiento por parte del contratista.

Empresas

Para esta obra, se tomará en cuenta a compañías que tengan experiencia en diseño, construcción y equipamiento de edificaciones, en el sector público o en el sector privado.

La ampliación del Nicolás Solano se une a otros proyectos a ejecutarse en la provincia de Panamá Oeste por parte del Minsa como es la terminación del Minsa Capsi de Puerto Caimito y la construcción del centro de salud de Chame, Rosa Tasón.