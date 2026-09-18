Estados Unidos y Panamá trabajan para sacar al país centroamericano de la lista sobre narcotráfico

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó este viernes que Washington "trabaja todos los días" con el Gobierno panameño para sacar a la nación centroamericana de la lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas".



"Estamos trabajando con Panamá todos los días para eliminar que Panamá sea cualquier tipo de ruta. Estamos trabajando con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino (...) por cinco años seguidos, Panamá ha sido nuestro socio número uno en la región en incautaciones de droga, y vamos a seguir trabajando juntos para que puedan seguir siendo nuestro socio número uno. Y es lo que están viendo de esta ampliación de cooperación juntos", dijo el embajador estadounidense.



El Departamento de Estado de EE.UU. publicó el miércoles la lista de este año, en la que aparece Panamá junto a Venezuela, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán y Perú.



Panamá es una de las dos decenas de países que integran la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), una iniciativa de EE.UU. enmarcada en el llamado Escudo de las Américas, presentado oficialmente en marzo pasado por el presidente Donald Trump.



Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos en el 2025, según estadísticas del Ministerio Público.