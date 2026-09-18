Shelsy dice adiós a las redes tras las polémicas: 'Nos vemos pronto'

Shelsy González anunció que se alejará temporalmente de las redes sociales después de varias semanas en las que su nombre ha estado relacionado con diferentes polémicas y señalamientos que se han tomado las plataformas digitales.

La creadora de contenido comunicó su decisión este viernes mediante un mensaje publicado en sus historias de Instagram, donde aseguró que llegó el momento de hablar una última vez y cerrar los temas que han generado discusión a su alrededor.

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En su pronunciamiento, González reconoció que ha cometido errores y señaló que algunas de las situaciones que se comentan sobre ella corresponden a etapas pasadas, mientras que otras, según afirmó, han sido distorsionadas o no ocurrieron de la manera en que se cuentan.

“No pretendo convencer a nadie”, expresó la creadora, quien aseguró que no busca responder a cada rumor ni modificar la percepción que otras personas puedan tener sobre ella.

La decisión llega apenas unos días después de que hablara públicamente sobre la situación que tuvo con Génesis Lore, conocida como Cruela. En esa ocasión reconoció que había besado a un hombre por quien Cruela le había manifestado interés y admitió que debió poner un límite.

González incluso ofreció disculpas públicas a Cruela y aclaró que no esperaba que estas implicaran una reconciliación o que su antigua amiga estuviera obligada a aceptarlas. Sin embargo, Cruela respondió que no aceptaba las disculpas.

Ahora decidió poner distancia de la conversación pública. Según explicó, la exposición que ha experimentado recientemente ha tenido un impacto en su bienestar emocional, por lo que considera necesario dedicar tiempo a sí misma, a sus proyectos y a las personas que forman parte de su vida.

La creadora también hizo referencia a los comentarios que ha recibido sobre su apariencia física en medio de las controversias. Recalcó que asumir errores no significa aceptar burlas, ataques o críticas relacionadas con su cuerpo.

Con este mensaje, Shelsy aseguró que no volverá a pronunciarse sobre los temas que han generado la reciente polémica y dejó una última frase para sus seguidores: “Nos vemos pronto”.